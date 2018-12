Asfalt intre Sanmihaiu de Campie si Archiud.

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 33 de milioane de euro – probabil cea mai mare suma pe care Guvernul a alocat-o unui municipiu in ultimii ani In loc sa arunce cu invective in stanga și in dreapta, domnul Florin Roman ar face mai bine sa se informeze și sa lase deoparte discursurile denigratoare care nu ii fac deloc cinste…

- Avocatul Poporului efectueaza o ancheta cu privire la posibila evacuare a unor familii domiciliate in comuna Alexeni, județul Ialomița, din locuințele pe care le-au primit in anul 2007, dupa inundațiile din 2005. Ancheta este urmarea unor petiții adresate Avocatului Poporului, in care mai mulți cetațeni…

- In perioada iunie-iulie 2018, in spațiul hidrografic Banat, s-au produs inundații care au generat pagube semnificative populației și obiectivelor socio-economice și de infrastructura. In consecința, Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Apelor și Padurilor, a impus realizarea in regim…

- In zona Fagetului a fost inaugurata ieri lucrarea de modernizare a drumului județean DJ 681, care asigura legatura intre DN 68 A (Faget) cu localitatea ... The post Asfalt din comuna Fardea pana la Faget appeared first on Renasterea banateana .

- Deputatul PSD Dorel Caprar arata ca Guvernul Romaniei, prin Programul Național de Dezvoltare Locala, a finanțat reabilitarea a 24 de strazi din municipiul Arad. Valoarea totala a proiectului finalizat saptamana trecuta este de peste 24 de milioane de lei. In urma acestei investiții au fost modernizate…

- Valoarea totala a investițiilor de la GPP Aștileu este de aproximativ 130.000 de euro, aproximativ jumatate din suma provenind de la bugetul local. Holcim Romania a donat suma de 75.000 de euro pentru susținerea lucrarilor de reabilitare și extindere realizate la gradinița din comuna Aștileu. In…

- Nicolae Velescu a lasat costumul si a imbracat salopeta de muncitor, pentru a-si putea indeplini obiectivul propus la inceputul anului: betonarea a patru strazi din comuna, pentru care a fost alocata suma de 150.000 de lei, cu TVA inclus. „Lucrarile le efectuam in regie proprie, pentru ca…

- Supararea atinge cote alarmante in PNL dupa ședința de joi a Guvernului pe tema banilor alocați de executiv. Atat liderul pe municipiu al PNL, Sergiu Bilcea, cat și cel de pe județ, primarul Gheorghe Falca, au remis comunicate de presa pe un subiect dureros pentru municipiu: in timp ce Aradul e pe…