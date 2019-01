Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7,21 milioane de romani contribuiau la pilonul II de pensii la sfarșitul lunii noiembrie din acest an, fața de 7,19 milioane de participanți in luna anterioara a acestui an, in timp ce valoarea totala a activelor din sistem a urcat de la 47,08 miliarde lei la 48,19 miliarde de lei, arata noi date…

- Ordonanța prin care Guvernul instituie posibilitatea optarii in privința Pilonului II va face ca in final acesta sa nu mai existe, iar ”oricum ai da-o, romanii pierd bani”, potrivit lui Cristian Paun, profesor de economie la Academia de Studii Economice București. „Adio Pilon 2! Și ramai cu bine… Nu…

- Liviu Dragnea anunța ca Guvernul va adopta, intr-o noua ședința de Guvern, ce urmeaza sa aiba loc vineri, OUG in care se vor modifica termenii Pilonului II de pensii, se va introduce o ”taxa pe lacomie” și va fi plafonat prețul la gaze și electricitate.Șeful PSD a dat asigurari ca ”nu se va…

- Una dintre multiplele modificari fiscal-bugetare anuntate marti de ministrul Finantelor priveste pensiile private obligatorii si investitiile care se pot face cu bani stransi de romani in aceste fonduri.

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus marti anularea amenzii de 100.000 de lei aplicate, in aprilie 2017, de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) fostului director general al NN Pensii Raluca Tintoiu. Judecătorii au mai stabilit ca ASF să-i plătească Ralucăi Ţintoiu…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca va ataca decizia Curtii de Apel Bucuresti, care i-a dat castig de cauza fostei sefei NN Pensii, Raluca Tintoiu, in procesul in care aceasta a cerut anularea sanctiunii primite dupa scandalul posibilei nationalizari a Pilonului II de pensii.

- Acesta o sanctionase si i-a interzis sa mai ocupe o functie executiva pe piata de capital pentru ca si-a avertizat membrii ca guvernul discuta schimbari la Pilonul II de pensii, care i-ar putea afecta Raluca Tintoiu, fostul sef al NN Pensii, cel mai mare administrator al Pilonului II de pensii, a castigat…