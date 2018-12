Stiri pe aceeasi tema

- "In situatia in care, in urma analizelor efectuate, sunt constatate nerespectari ale prevederilor legale incidente, Autoritatea adopta masuri care pot fi facute publice, in functie de caracterul acestora. Ori de cate ori rezultatul analizelor efectuate s-a concretizat in masuri de autoritate, care…

- Miercurea neagra a intrat in atenția Autoritații de Supraveghere Financiara. Sunt investigate pierderile de peste 3 miliarde de euro. Experții vor sa afle daca și cine a avut informații preferențiale și a vandut acțiuni inainte ca prețul sa scada.

- Miercurea neagra a șters de pe Bursa de Valori București peste 3,1 miliarde de euro, dupa o prabușire a acțiunilor determinata de anunțul ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, a unui val de taxe care vizeaza in principal bancile, companiile din energie, asigurari și industria telecom, scrie siteul…

- ​Ziua de joi incepe la BVB in "așteptare", ca sa spunem așa, deși e "pe verde". Investitorii nu știu daca masurile anunțate vor fi adoptate de Guvern sau daca vor fi eliminate unele dintre ele. Faptul ca pe ordinea de zi nu figureaza proiectul de Ordonanța de Urgența, nu inseamna ca nu poate fi adaugat…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis ziua de tranzactionare cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel global, 11,21%. Asta, dupa ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) trebuie sa investigheze toate tranzactiile care s-au efectuat miercuri la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pentru ca ce s-a intamplat pe bursa este practic o baie de sange, iar pierderi de 10-15-20% si cresteri ulterioare nu sunt sanatoase absolut deloc…

