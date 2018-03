Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,71 miliarde de lei, la 28 februarie 2018, in crestere cu 25,73% fata de nivelul de la 28 februarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- „Minciunile lui Marinel Cionca nu mai sunt inghițite nici de membrii PNL, care iși dau seama ca acest personaj va duce județul Arad la faliment. Starea in care se afla drumurile județene, intr-unul dintre județele cu cea mai mare creștere economica din țara, intr-un județ cu exporturi de 3 miliarde…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Saptamana trecuta, Comisia Europeana a afirmat ca a inceput sa pregateasca un al doilea pachet de ajutor de 3 miliarde de euro pentru refugiatii din Turcia. ''Nu va puteti juca cu mandria noastra'', a declarat Erdogan, sustinand ca Ankara a primit doar 850 milioane de euro din primul pachet…

- Audi, cel mai mare contributor la profitul grupului german Volkswagen AG, va lansa anul acesta peste 20 de modele noi si restilizate, inclusiv primul automobil electric, reluandu-si planurile de expansiune subminate de scandalul emisiilor. Anul trecut, Audi a pus deoparte 387 de milioane…

- Totodata, potrivit acestui studiu, 53% dintre pasagerii care au probleme cu zborurile lor considera ca au dreptul sa primeasca o compensatie de pana la 600 euro, iar 44% dintre pasagerii afectati de zborurile intarziate sau anulate nu depun o plangere. In acelasi timp, 66% dintre pasagerii…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 775 milioane de euro in luna ianuarie 2018, mai mare cu 169,8 milioane de euro decat cel inregistrat in ianuarie 2017, in conditiile in care exporturile au crescut cu 15,9% iar importurile cu 17,3%, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- PRIMA CASA 2018: Din noul plafon acordat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) pentru 15 banci finantatoare, 511 milioane de lei au revenit BCR. ”Fondurile alocate BCR reprezinta 26,5% din totalul celor puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice pentru…

- Giani a facut valuri marti seara, in primul episod Las Fierbinti din sezonul 13, cand a aparut la volanul unui autoturism, desi nu are permis de conducere. Cu muzica data tare, Giani le-a povestit prietenilor lui ca masina a gasit-o: ”Cand e sa fie, este! Ma duceam la Dridu si pe drum au aparut trei…

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,83 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 19,23% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 24,55 miliarde de lei, respectiv 59,82%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,5 miliarde de lei (20,73%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,89 miliarde de lei, respectiv 9,5% din…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in 2017 la 3,4% din PIB, cel mai inalt nivel din 2012 incoace, pe fondul deteriorarii severe a deficitului comercial ca urmare a cresterii puternice a cererii de consum, ce nu a putut fi acoperita de oferta interna. Institutul National…

- Deficitul de cont curent a crescut anul trecut cu 84%, de la 3,49 miliarde euro in 2016 la 6,46 miliarde euro la finele lui 2017, potrivit datelor BNR. In structura, balanta bunurilor a inregistrat un deficit de 12 miliarde euro, in crestere cu 2,77 miliarde euro, iar balanta veniturilor…

- Meciul cu Lazio se apropie, iar patronul FCSB pare tot mai suparat pe jucatorii sai dupa meciul slab cu Gaz Metan Mediaș. Jucatorii achiziționați cu milioane de euro de la FC Viitorul au fost desființați de Becali.

- Garanti Bank a inregistrat anul trecut un profit net de 109,7 milioane lei, ajungand la o rentabilitate a capitalurilor proprii (ROE – return on equity) de peste 10%, toate liniile de business generand profitabilitate, dupa ce incheiase anul 2016 pe minus. In 2016, banca raportase un rezultat…

- Actionarii de la societatea Iasitex, detinuta de omul de afaceri Stefan Vuza, vor decide majorarea de patru ori a capitalului social. Fondurile obtinute vor fi investite in proiecte importante pentru cresterea competitivitatii firmei.

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, cu rol in gestionarea axelor de transport din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a autorizat pana la finele anului 2017 cereri de rambursare in valoare totala eligibila de peste 4,658 miliarde…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Miroslava este considerata cea mai bogata comuna din tara. Ce inseamna acest lucru? Cum este competitia cu Iasul? Ce inseamna sa fii un liberal in coasta pesedistilor? Despre acestea, dar si multe altele la fel de incitante, intr-un interviu cu Dan Nita, primarul comunei iesene Miroslava: - Cum vedeti…

- Consiliul Concurentei a amendat Camera Notarilor Publici Suceava si 72 de notari publici din Suceava si Botosani, membri ai acestei organizatii, pentru ca au realizat tabele cu onorariile minimale stabilite pentru cele mai importante acte si proceduri notariale, mult mai mari decat cele stabilite de…

- Potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2017, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) aveau active nete totale de 41,52 miliarde de lei, in crestere cu 26% fata de 31 decembrie 2016. Din aceasta suma, 39,74 miliarde de lei sunt…

- Pana in 2030, Guvernul vrea sa finalizeze 11 autostrazi, 19 drumuri expres, zeci de operatiuni de modernizare si variante ocolitoare in valoare totala de 27 miliarde de euro. De la bugetul de stat si din fonduri europene poate asigura insa doar 40% din necesar (10,9 miliarde de euro), iar pentru…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 24,42 miliarde de lei, respectiv 61,43-. Pe locul doi de afla actiunile, cu 7,84 miliarde de lei (19,72-). Depozitele bancare se situeaza pe locul trei din acest punct de vedere, cu 3,49 miliarde de lei, respectiv 8,80- din totalul…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…

- Hagi junior a fost rascumparat de Viitorul, care-i va plati Fiorentinei 2 milioane euro, suma pe care a incasat-o la transferul sau in Italia, in iulie 2016. Totodata, scriu italienii, formația Viola va primi și 30 la suta dintr-un viitor transfer al mijlocașului care a bifat doua apariții in Serie…

- Depozitele pe termen mediu si lung ale nerezidentilor sunt in prezent cu peste cinci miliarde de euro sub varful istoric atins in 2011, cand acestea depaseau 8 miliarde de euro. Strainii, in cea mai mare parte grupuri bancare, detineau la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut depozite…

- Activele nete ale celor 189 de fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si a Fondului Proprietatea), locale si straine, au crescut cu 0,3% in luna decembrie, pana la nivelul de 26,4 miliarde de lei (5,7 miliarde de euro), inregistrand un avans de 5,6% in anul 2017, potrivit unui comunicat al…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de peste 5,581 miliarde euro, în primele 11 luni din 2017, în crestere cu 92,7% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata într-un comunicat de presa al Bancii Nationale a României (BNR) remis, luni, AGERPRES.…

- Potrivit cifrelor și estimarilor principalilor jucatori din comerțul electronic românesc împreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro în 2017, cu peste 40% mai mult decât în 2016, când s-au înregistrat 1,8 – 2 miliarde…

- Valoarea cumparaturilor online facute de romani a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro, potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC. Acest lucru ar insemna…

- Peste 10% din bugetul anual al municipiului Chisinau este alocat pentru a subventiona doua intreprinderi municipale: Regia Transport Electric si Parcul Urban de Autobuze. Nu este o exceptie nici 2018, an in care bugetul municipiului Chișinau prevede venituri de 3,76 miliarde de lei si cheltuieli de…

- Agentia de Finantare a Investitiilor Rurale (AFIR) a deschis de luni, 8 ianuarie, o noua perioada de primire a solicitarilor de finantare prin intermediul Submasurii 6.5 ”Schema pentru micii fermieri” din cadrul sesiunii pe 2018 a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, potrivit…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere…

- AFIR anunța lansarea unei noi sesiuni de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul PNDR 2020. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se va desfașura in perioada 8 ianuarie 2018, ora 9.00 – 11 mai 2018, ora 16.00. Fondurile europene…

- Scandalul nationalizarii pensiilor Pilonul II, dar si balbaiala autoritatilor i-au facut pe multi romani sa fie mai chibzuiti. Pun bani deoparte, pe baza unui cotizatii lunare, pentru a-si asigura un venit in plus la batranete. Sumele pe care fondurile le investesc in actiuni si obligatiuni au un randament…

- Romanii se gandesc din ce in ce mai mult la batranete si nu se mai bazeaza doar pe pensia de la stat, cotizand pentru fondurile de pensii facultative. Anul trecut numarul celor care aveau pensii facultative a crescut cu 40.000 de persoane, arata Digi 24. Si asta in urma scandalului nationalizarii…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES.…

- Datoria externa bruta a Republicii Moldova in trimestrul trei al anului 2017 a constituit aproximativ 6 miliarde 743 milioane de dolari americani, majorindu-se cu peste 454 milioane de dolari fața de aceeași perioada a anului 2016, conform datelor Bancii Naționale a Moldovei. Astfel, datoria externa…

- Populatia si companiile au continuat sa faca depuneri la banci in noiembrie, valoarea depozitelor urcand cu 11,4% fata de perioada similara din 2016, la un total de 293 miliarde lei, potrivit datelor BNR. Cea mai mare crestere, de 14,1%, a fost inregistrata la depozitele in valuta, care…