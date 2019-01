Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7,21 milioane de romani contribuiau la pilonul II de pensii la sfarșitul lunii noiembrie a anului trecut, fața de 7,19 milioane de participanți in luna anterioara a lui 2018, in timp ce valoarea totala a activelor din sistem a urcat de la 47,08 miliarde lei la 48,19 miliarde de lei, arata noi…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau la finele lunii noiembrie 2018 active totale de 48,1 miliarde lei, in crestere cu 23% fata de perioada similara din 2017 (39 mld.lei), potrivit datelor anuntate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 2,036 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2018, in crestere cu 15,91% comparativ cu nivelul de la 30 noiembrie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), informeaza Agerpres. Titlurile de stat detineau…

- Atenție! Aceștia nu vor putea sa-și retraga banii acumulați in Pilonul II decat cand vor ieși la pensie. Asta prevede Ordonanța de Urgența adoptata in aceasta seara de Guvern. Cați romani sunt in aceasta situație? Peste 6,04 milioane de persoane, conform datelor ASF. "O persoana, participanta la un…

- Peste 81% (5,74 milioane participanți) au in conturi pana la 10.000 de lei și doar 1,2 milioane de romani au peste 10.000 de lei. Lipsiți de educație financiara, oamenii sunt tentați ca retraga imediat acești bani, fapt care va distruge pilonul II. Ce caștiga statul? Mutarea in sistemul public de pensii…

- Romania vrea sa obtina statutul de piata emergenta, motiv pentru care Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a luat decizia sa reduca comisioanele de tranzactionare la bursa, masura care ar trebui sa impulsioneze tranzactiile pe piata de capital.