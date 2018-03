Stiri pe aceeasi tema

- „Autoritațile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare pot achiziționa, in condițiile legii, autoturisme al caror preț nu poate depași contravaloarea in lei a sumei de 35.000 euro inclusiv TVA cu condiția ca achiziția acestora sa fie realizata in cadrul Programului…

- Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a lansat astazi in dezbatere publica un proiect de intelegere administrativa care presupune ca atunci cand ASF identifica orice incalcare a legislatiei sau cazuri de abuz de piata sa fie demarat un proces care permite…

- Cele mai bune proiecte și programe din educația financiara au fost premiate de Autoritatea de Supraveghere Financiara la Gala EduFIN, organizata la Palatul Parlamentului. Leonardo Badea, Președintele ASF, a declarat in deschiderea evenimentului ca Autoritatea trateaza cu maxima importanța misiunea…

- Circa 100 de elevi de liceu au invatat, luni, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), despre produsele financiare din Romania, in cadrul unui seminar organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu ocazia Global Money Week. Cursul, denumit Supermarket financiar, s-a desfasurat…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in intervalul orar 10.00-17.00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Pitesti, intre kilometrii 50 si 80, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea parapetului median.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, lanseaza joi un atac la adresa coaliției de guvernare PSD-ALDE, spunand ca de la venirea la puterea a „capturat” toate instituțiile cu mare influența.Gerul i-a 'ars' rau la buzunare pe romani: Facturile la gaze au 'EXPLODAT' din cauza temperaturilor polare „Daca…

- Autoritatile au decis miercuri, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), sa mentina decizia de suspendare a cursurilor in toate unitatile de invatamant prescolar si preuniversitar din judetul Constanta, pana la sfarsitul acestei saptamani, informeaza…

- Scolile din 16 comune din judetul Galati au fost inchise Desi autoritatile asigura ca se circula în conditii de iarna pe toate drumurile nationale si judetene, primarii din 16 comune au luat decizia de comun acord cu Inspectoratul Scolar Judetean sa suspende cursurile în…

- Autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost inchisa in totalitate incepand cu ora 20,00, din cauza vremii nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza vremii nefavorabile,…

- Autoritatile au anuntat cu putin timp in urma, inchiderea drumului national DN3 comuna Cobadin, judetul Constanta.Soferii sunt sfatuiti sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si doar daca au autovehiculele echipate de iarna. De asemenea se recomanda conducatorilor auto sa se informeze inainte…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat la sfarsitul saptamanii trecute tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. „Tarifele de referinta au fost calculate,…

- Mai multe judete, printre care si Constanta si Tulcea se afla din aceasta noapte sub avertizare cod portocaliu de vreme rea. Potrivit autoritatilor, in judetul Constanta ninge viscolit, iar pe anumite drumuri vizibilitatea este foarte redusa.Pana la aceasta ora nu avem drumuri blocate. Zone mai afectate…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit duminica, la solicitarea prefectului Ion Albu, a decis suspendarea luni a cursurilor in toate unitatile scolare din reteaua de invatamant din judetul Constanta, pe fondul conditiilor meteorologice deosebit de grele ce au fost prognozate…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA). Pentru persoane fizice tariful de referinta mediu este 756 de lei, comparativ cu 692 de lei.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat recent noile tarife de referinta pentru politele de asigurare auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. 1 1 0 1 0 0

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) publica tarifele de referința pentru polițele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 și a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Tarifele de referința au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) publica tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Tarifele de referinta au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt 'clar o minciuna', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara…

- Ofertant: Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi Emitent: Zentiva S.A. Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Preț oferta: 3,5 lei/acțiune Perioada de oferta: 20.02.2018 – 05.04.2018 Unde puteți subscrie (solicita vanzarea acțiunilor)? Sediul…

- Ministerul de Finante asteapta ca autoritati precum Banca Nationala si Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ia pozitie privind criptomonedele, pentru ca aceste castiguri reprezinta venituri din alte surse, sustine Alex Milcev, partener, lider al departamentului de Asistenta Fiscala, EY Romania,…

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Printr-o declarație comuna lansata in 12 februarie 2018, ESMA, EBA și EIOPA, trei autoritați financiare europene, trag un semnal de alarma asupra riscurilor foarte mari la care se supun cumparatorii de monede virtuale, anunta Leonardo Badea, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, pentru…

- O ambaracatiune care transporta produse petroliere se afla la 30 de kilometri departare fata de portul Constanta cand din cauza unor probleme tehnice, nava aflata sub pavilion moldovenesc risca sa se scufunde, iar viata celor sapte marinari era pusa in pericol. Autoritatile romane au intervenit…

- Autoritatile portuare din Constanta au declansat o operatiune de salvare in Marea Neagra, dupa ce o nava sub pavilion moldovenesc a suferit mai multe probleme tehnice si risca sa se scufunde, precizeaza Digi24.

- Autoritațile portuare acționeaza pentru salvarea unei nave, sub pavilion Moldova, aflata la 16 mile marine travers de Constanța, care transporta produse petroliere, care a anunțat ca are probleme la sala motoare.

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin a programat la sfarsitul acestei saptamani doua partide extrem de importante in economia sezonului regulat, Poli Timisoara – CSM Bucuresti 26-29 si Dinamo – HCDS Constanta 29-29. CSM Bucuresti a reusit sa schimbe a doua etapa la rand liderul…

- Vicepreședintele ASF a precizat ca schimbarile vor fi atat din punct de vedere al business-ului, cat si din punct de vedere legislativ. Obiectivele ASF pentru 2018 Reprezentantul ASF a prezentat si cateva din obiectivele pe care institutia le are pentru anul 2018, care au in vedere…

- Un procent de 51% din comenzile plasate de romani in anul 2017 pe eMag, cel mai mare retailer online din Romania, au fost de pe mobile și tablete, iar 49% de pe desktop, a anunțat luni compania. Procentul este și mai mare in cazul noilor clienți eMag: 60% dintre cei care au plasat pentru prima data…

- Autoritatile spaniole vor aproba vineri oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro (21 miliarde de dolari), o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din…

- Mai bine de 50 de milioane de euro sunt in prezent puse la dispozitia IMM-urilor prin mecanismul financiar ADI ITI Delta Dunarii, bani prin care investitorii privati isi pot dezvolta afacerile. Apelul deschis prin Programul Operational Regional 2014-2020 da posibilitatea accesarii unor finantari de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), supraveghetorul pietei de capital, pietei de asigurari si al pietei pensiilor private, a aprobat emiterea certificatului de inregistrare al valorii mobiliare in vederea admitereii la tranzactionare a producatorului de mobila Elvila Bucuresti. …

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului...

- Șoferii pot sa vada pe internet in ce clasa de asigurari li se incadreaza mașina Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pus la dispozitia asiguratilor un instrument pe internet prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor, incepand de luni, un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA, conform unui comunicat al ASF. Instrumentul poate fi…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a suspendat activitatea SSIF Romcapital pentru 60 de zile, din cauza unor probleme de natura organizatorica, conform unor surse din piata. 0 0 0 0 0 0

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul 'Rabla Plus', autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in…

- Pe portalul Bursa de Valori Bucuresti a fost postat ieri anuntul privind Structura sintetica consolidata a detintatorilor de intrumente financiare care detin cel putin 10 din capitalul social la data de 11 ianuarie 2018.Astfel potrivit acestei postari, detinatori sunt:Mihail Marcu 19.05 ;Mihaela Gabriela…

- Haosul din trafic de seara trecuta s-a domolit in aceasta dimineata. S-a circulat mai bine in oras, desi soferii au fost nevoiti sa conduca mai prudent ca de obicei. Primul episod de iarna a fost destul de bland si in judet, unde autoritatile spun ca au putut interveni pentru ca vantul nu a suflat cu…

- Societatea Litoral S.A, cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, Judetul Constanta, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 15.01.2018, prima convocare si 16.01.2018, a doua convocare. Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 15.01.2018 si au fost…

- Prima zapada a dat complet peste cap traficul din oras. Pe arterele principale traficul a devenit unul de cosmar, si asta pentru ca s-au format ambuteiaje care au pus serios la incercare nervii soferilor. Participantii la trafic spun ca nu au putut circula pentru ca pe carosabil s-a format polei. De…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Bancile nu vor mai incasa taxe pentru administrarea unui cont - deschiderea sau inchiderea acestuia ori pentru retragerea banilor din bancomat. In conditiile in care doar 6 din 10 romani au un cont bancar, noua lege ar urma sa creasca accesul populatiei la serviciile financiare. Cei care au venituri…

- CJ Tulcea se retrage din Asociatia Litoral Delta Dunarii Foto: Arhiva/Irinel Calin. Autoritatile judetene din Tulcea au hotarât sa se retraga din Asociatia Litoral Delta Dunarii din cauza faptului ca majoritatea actiunilor de promovare ale asociatiei au vizat statiunile de la malul marii.…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- ”Revoluția fiscala” inseamna creșterea salariului brut cu 20%, masura deja aplicata in marile companii private din Romania, care au anunțat acest lucru din ultimele luni ale anului 2017. Instituțiile publice nu au anunțat ce decizii au luat. DCNews a intrebat mai multe instituții…

- Cum poate obține Radu Mazare azil in Madagascar, unde și-a construit un complex de bungalouri. Fostul primar ar putea fi inclus pe lista celor mai cautați fugari, dupa ce Instanța suprema va decide sa emita un mandat de arestare in lipsa pe numele acestuia. Radu Mazare vrea sa obțina azil politic in…

- Veniturile salariale in Minato, zona din Tokyo in care si-au infipt radacini giganti din industria hi-tech, precum Google, Honda, Apple si Sony, au crescut cu 251% in perioada 2012-2016, in comparatie cu salariul mediu in Tokyo care a crescut doar cu 7%, potrivit Quartz. Japonia a fost considerata…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, potivit IPJ…