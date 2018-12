Stiri pe aceeasi tema

- ASF a anuntat, acum, o saptamana, ca firmele de asigurari din Romania au inregistrat un avans de 2,1% al primelor brute subscrise in primele noua luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 7,47 miliarde de lei (1,61 miliarde de euro), scrie news.ro. Citeste si PREVIZIUNI 2019:…

- Firmele de asigurari din Romania au inregistrat un avans de 2,1% al primelor brute subscrise in primele noua luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 7,47 miliarde de lei (1,61 miliarde de euro), in conditiile in care piata asigurarilor ramane orientata spre activitatea de asigurari…

- Banci și Asigurari Piata asigurarilor din Romania a crescut in primele 9 luni ale acestui an cu 2,1%, pana la 7,47 mld. lei Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi, 17:42 10 In primele 9 luni ale anului 2018, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au subscris prime…

- Societațile de asigurare au inregistrat venituri din primele brute subscrise in valoare de 7,47 miliarde de lei in primele noua luni din acest an, in creștere cu 2,1% fața de perioada similara a anului trecut, a anunțat marți Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Piața asigurarilor generale…

- Tarifele de referinta pentru politele RCA reprezinta un punct de reper pentru piata si, din datele pe care le avem, nu exista premise pentru o scumpire a politelor auto obligatorii, a declarat, vineri, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea. „Tarifele de referinta…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat vineri ca a ajuns la un consens cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in privinta asigurarilor auto obligatorii RCA, conform news.ro.Membrii COTAR au avut, zilele acestea, o intrevedere cu presedintele…

- Doua societati de asigurare, din cele 16 care practica asigurari generale, au in portofoliu produse de asigurare de risc cibernetic pentru persoane juridice, iar o a treia intentioneaza sa implementeze in Romania astfel de produse, existente insa la nivelul grupului din care face parte compania, releva…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va demara o analiza a situatiei concrete din piata asigurarilor auto oblogatorii (RCA) din Romania si a convergentei legislatiei locale cu cea europeana, acesta fiind unul dintre primii pasi in pregatirea raspunsului catre Comisia Europeana care atras…