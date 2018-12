In situația in care, in urma analizelor efectuate, sunt constatate nerespectari ale prevederilor legale incidente, Autoritatea adopta masuri care pot fi facute publice, in funcție de caracterul acestora. Ori de cate ori rezultatul analizelor efectuate s-a concretizat in masuri de autoritate, care potrivit caracterului acestora se inscriau in categoria informațiilor publice, acestea au fost aduse la cunoștința publicului.