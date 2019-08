ASF amendează Poșta Română Broker de Asigurare și interzice temporar exercitarea activității ASF sancționeaza Poșta Româna Broker de Asigurare cu 5.000 lei și interzicerea temporara a exercitarii activitații, pâna la aprobarea de catre ASF a conducatorului și a administratorului soecitații, se arata într-o decizie publicata în Monitorul Oficial.



Pe toata perioada de interzicere temporara a exercitațrii activitații de intermediere, societații i se interzic desfațurarea activitații de negocire și încheiere de noi contracte de asigurarare pentru persoanele fizice sau juridice și acordarea de asistența pe perioada delurațrii contractelor în curs… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

