ASF a suspendat activitatea SSIF Romcapital pentru 60 de zile

- Noile caracteristici ale societatii Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) au fost înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA, informeaza un comunicat al autoritatii de reglementare, transmis miercuri…

- Societatea Litoral S.A, cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, Judetul Constanta, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 15.01.2018, prima convocare si 16.01.2018, a doua convocare. Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 15.01.2018 si au fost…

- In conditiile in care populatia Romaniei este din ce in ce mai imbatranita si se trag semnale de alarma ca, in cativa zeci de ani, nu mai are cine sa ne plateasca pensia de la stat - Pilon I, in conditiile in care contributia la pensia obligatorie - Pilon II se reduce incepand cu anul viitor la 3,75%…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea. Pretul de cumparare din oferta este de 0,935 lei/actiune, cu 4,8% peste valoare la care actiunile FP au inchis sedinta de miercuri.…

- Atenție, antreprenori! Vin banii pentru Start-up Nation: 94 de milioane de euro Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, a semnat trei contracte de finanțare, de 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Misu Negritoiu, fost sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) si fost CEO al ING Bank, a devenit senior advisor in cadrul EY Romania, una dintre cele mai mari firme de consultanta si audit din piata locala, parte a BIG4.

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti a anuntat ca din data de 4 ianuarie a.c. si a suspendat temporar activitatea. Intr un comunicat postat pe siteul oficial, DJST Bucuresti precizeaza ca, din pricina salariilor mici, nu mai reuseste atragerea de noi angajati pe posturile vacante,…

- ”Revoluția fiscala” inseamna creșterea salariului brut cu 20%, masura deja aplicata in marile companii private din Romania, care au anunțat acest lucru din ultimele luni ale anului 2017. Instituțiile publice nu au anunțat ce decizii au luat. DCNews a intrebat mai multe instituții…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dat anul acesta cea mai mare amenda din istoria institutiei, a trecut de la tarife plafonate la RCA la tarife de referinta si a schimbat presedintele, în prezent institutia fiind condusa de Leonardo Badea. Scandalul nationalizarii pensiilor private,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța vasilescu, a fost casatorita, insa a ajuns la divorț. Fostul partener de viața al acesteia n-a stat prea mult pe ganduri și și-a refacut viața. Lia Olguța Vasilescu, care a trecutr prin transformari uluitoare de look de-a lungul anilor , este o politiciana romana, membra…

- Guvernul a adoptat in august aceasta ordonanta, aratand ca agentiile de turism care isi desfasoara activitatile pe teritoriul national si comercializeaza catre consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora au obligatia sa asigure furnizarea serviciilor turistice…

- Judecatorii uneia dintre cele mai aglomerate instante din Romania au hotarat sa puna robele in cui pana pe 29 decembrie, ca reactie la decizia parlamentarilor de a modifica statutul magistratului, Codul Penal si Codul de Procedura Penala fara consultarea corpului magistratilor.

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Consiliul de Supraveghere al Omniasig Vienna Insurance Group (VIG) a decis prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor membrilor directoratului companiei, decizie care arata increderea si aprecierea grupului austriac pentru rezultatele financiare obtinute in Romania, a anuntat joi asiguratorul.…

- Man­chester Securities Corp, vehicul de investitii al fondului american Elliot, cel mai mare actionar al Fondului Proprietatea, a vandut ieri un pachet de 99 milioane actiuni, circa 1,1% din capitalul FP, pentru 85 milioane de lei. Tranzactia s-a derulat la un pret de 0,864 lei/titlu,…

- O tranzactie de aproximativ 86 de milioane de lei cu actiuni Fondul Proprietatea, echivalentul a 1,1% din capitalul social al fondului, a animat astazi dupamasa bursa de la Bucuresti care aparent intrase in perioada sarbatorilor de iarna. Tranzactia a fost realizata la pretul de 0,867 lei…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara isi exprima profundul regret pentru disparitia prematura, in cursul noptii trecute, a domnului Nicolae Eugen Crisan, Director general adjunct al Fondului de Garantare a Asiguratilor. Membrii Consiliului si toti fostii colegi din ASF sunt alaturi de familia domniei…

- Administratorul Fondului Proprietatea a depus o solicitare la Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru avizarea celui de-al noualea program de rascumparare de actiuni si a numit firma Wood&Company Financial Services in calitate de intermediar al ofertei publice. Prin aceasta oferta,…

- S-au linistit apele la Parlament, cel putin pentru o vreme. Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, a votat joi, 7 decembrie, suspendarea activitatii pe perioada doliului national, 14, 15 si 16 decembrie. Propunerea i-a apartinut senatorului PSD Nicolae Moga.…

- Dezvoltatorul imobiliar Im­pact Developer & Contractor (IMP), controlat de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, va lansa o emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de pana la 30 mil. euro, cu o maturitate de cinci ani si o o dobanda fixa de 5,75% pe an. Compania informeaza ca Autoritatea…

- Rombell Securities, intermediar independent pe piata de capital din Romania din 1995, membru fondator al comunitatii brokerilor, a inchis usile dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis retragerea autorizatiei de functionare la solicitarea brokerului. “Retragerea autorizatiei…

- Posta Romana a majorat capitalul social al filialei Posta Romana Broker de Asigurare cu suma de 1,5 milioane de lei, operatiune care a fost avizata joi de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Brokerul a ajuns astfel la un capital social de 2,2 milioane lei. Oficialii companiei au precizat pentru…

- Pilonul II de pensii este rentabil, arata ultimele date ale ASF care contrazic spusele guvernanților. Valoarea medie a unui cont in sistemul pensiilor administrate privat este de peste 5.500 de lei, dar exista și participanți care au strans și de cateva ori mai mult. Sunt șapte milioane de romani…

- Majorarea vine ca urmare a fuziunii cu SIBEX-Sibiu Stock Exchange, se arata intr-un anunt publicat, joi, pe site-ul propriu. "Societatea Bursa de Valori Bucuresti informeaza ca, in data de 15 noiembrie 2017, a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) decizia nr. 1624/15.11.2017…

- 6,96 de milioane de romani aveau pensii private obligatorii (pilonul II de pensii) la sfarsitul lunii septembrie din acest an, in crestere anuala de 3,36%, iar valoarea activelor nete a ajuns la 8,3 miliarde de euro, in crestere anuala de 23,43%, potrivit datelor publicate joi de Autoritatea de Supraveghere…

- Valoarea medie a unui cont in sistemul pensiilor administrate privat era de 5.587 lei (1.215 euro), la 30 septembrie, in crestere cu 18,41% fata de decembrie 2016, potrivit unei analize privind evolutia pietei pensiilor private in primele noua luni ale anului 2017 realizata de Autoritatea de Supraveghere…

- Printre temele dezbatute la Conferinta Internationala "Formarea Profesionala Financiara Azi si Maine" s-au numarat: - Impactul operational al modificarilor legislative internationale asupra actorilor din Romania - Provocarile aduse de aplicarea Regulamentului general privind protectia datelor - Cum…

- Dincolo de informațiile de baza despre asigurari RCA și de prețurile acestora, în acest domeniu exista mai multe lucruri interesante și bine de știut. Înainte de a cauta ”asigurare RCA prețuri”, ”asigurari RCA ieftine” sau ”asigurare RCA online”, citește…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vrea sa schimbe legislatia care reglementeaza polita obligatorie PAD pentru a creste numarul locuintelor asigurate. Din cele 8,9 milioane de locuinte, numai...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF), reprezentata de catre vicepresedintele Ion Giurescu, a fost realeasa, pentru un mandat de doi ani (2018-2019), in pozitia de membru al Comitetului Executiv al Organizatiei Internationale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS).

- Bursa de Valori Bucuresti spune ca, reunit in sedinta de miercuri, Consiliul Bursei a luat act de demisia lui Ludwik Leszek Sobolewski din functia de director general al societatii si a hotarat numirea lui Marius Alin Barbu, director general adjunct, in functia de director general interimar.…

- Nicoleta Dumitrescu Desi in ultimii ani, inclusiv in 2017, au fost nenumarate situatiile in care fenomenele naturale au distrus locuintele multor romani, luatul de la zero fiind mai mult decat dificil din cauza faptului ca bunurile distruse nu erau asigurate, se pare ca sunt putini aceia care au invatat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul aferent emisiunii de actiuni in vederea majorarii capitalului social al Chimcomplex Borezesti (CHOB) cu 135 milioane de actiuni, care urmeaza a se desfasura in doua etape. Prime etapa se va desfasura in perioada 27 octombrie…

- “Momentan Pilonul 2 ramane obligatoriu. Am identificat o singura problema. Transferul de bani de la pilonul 1 la pilonul 2 este acum de 100%. Transferul ar trebui sa fie egal cu rata de colectare a contributiilor de asigurari sociale, care este acum de 80-85%” a spus Ciolacu. Vicepremierul a spus…

- Vesti bune din piata asigurarilor: societatile si-au imbunatatit indicatorii Piata asigurarilor din Romania este una stabila, caracterizata de imbunatatirea indicatorilor de prudentialitate si de lichiditate, rezulta din analiza efectuata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in urma raportarilor…

- City Insurance-societate de asigurare și reasigurare-este din ce in ce mai stabia și mai puternica. Acest lucru a reieșit dintr-un raport de audit realizat de una dintre cele mai puternice companii de audit . Deloitee Audit SRL, care a intocmit un raport de evaluare ce a fost inregistrat și la…