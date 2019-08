Stiri pe aceeasi tema

- ​Peste 1.000 de români, care au ieșit la pensie în primele trei luni din acest an, au încasat 12,6 milioane de lei în baza contribuțiilor facute la Pilonul II de pensii, a anunțat marți Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cea mai mare valoare platita unui participant…

- Peste 1.000 de romani, care au ieșit la pensie in primele trei luni din acest an, au incasat 12,6 milioane de lei in baza contribuțiilor facute la Pilonul II de pensii, a anunțat marți Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Hotnews. Cea mai mare valoare platita unui participant la pilonul…

- Piata asigurarilor auto obligatorii RCA a ramas la un grad de concentrare crescut, in conditiile in care primii doi jucatori, City Insurance si Euroins, controleaza impreuna 69,29% din aceasta zona, estimata la 970 milioane lei (205 milioane euro), potrivit datelor publicate, miercuri, de Autoritatea…

- Piata asigurarilor auto obligatorii RCA a ramas la un grad de concentrare crescut, in conditiile in care primii doi jucatori, City Insurance si Euroins, controleaza impreuna 69,29% din aceasta zona, estimata la 970 milioane lei (205 milioane euro), potrivit datelor publicate, miercuri, de Autoritatea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) planuieste introducerea cursurilor de educatie financiara in curricula scolara incepand cu clasele primare, avand in vedere ca debutul precoce al educatiei financiare joaca un rol important in creionarea viitorului consumator al produselor financiare,…

- Accidentul de circulatie este un eveniment de care cu siguranta nu vreti sa aveti parte. Totusi, se poate intampla atunci cand va astepti mai putin și, peste amalgamul de sentimente sau, mai rau, urgenta pe care o impune situatia este bine de stiut dinainte procedura care trebuie urmata. Pentru ca neglijenta…

- Solutionarea alternativa a litigiilor prezinta multe beneficii pentru clienti, iar cadrul secundar emis de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara(ASF) incepand cu 2016 pune accentul pe solutionarea alternativa ca o varianta rapida si mai ieftina de a rezolva diferendele, a declarat marti Calin…

- Acesta a participat la conferinta 'Arbitrajul in Asigurari' organizata de ISF (Institutul de Studii Financiare) si ACAMA (Asociatia Centrul de Arbitraj si Mediere in Asigurari). 'Solutionarea alternativa a litigiilor este sustinuta de catre conducerea sectorului asigurari din cadrul ASF, prezentand…