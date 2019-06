ASF a redus cota contribuţiilor brute încasate de administratorii Pilonului II Conform documentului, Consiliul ASF a decis, in sedinta de miercuri, modificarea si completarea Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile ASF. Modificarile vizeaza, in general, alinierea politicii de taxe si comisioane la noile prevederi legislative in domeniul pietelor financiare.



Principala schimbare se refera la reducerea cotei percepute de ASF din valoarea contributiilor brute incasate de administratorii fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II), prevazuta la lit. c) de la punctul 1 din Anexa nr. 2 a Regulamentului, de la 0,3% la 0,25%.



