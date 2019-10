ASF a primit 10.133 de petiţii în primul semestru al anului; peste 93% au vizat pieţa asigurărilor-reasigurărilor Din numarul total de petitii primite in prima jumatate a acestui an, 93,13% reprezinta petitii aferente pietei asigurarilor-reasigurarilor, 5,70% sunt petitii privind piata pensiilor private, iar 1,17% sunt petitii referitoare la piata instrumentelor si investitiilor financiare, se arata intr-un comunicat al ASF remis marti AGERPRES. In primele sase luni din 2019, ASF a primit 9.437 petitii pentru piata asigurarilor - reasigurarilor, un numar mai mult decat dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut cand ASF a inregistrat 4.689 petitii pe aceasta piata. "Au fost inregistrate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este 18.268, din care 64 de decese. In ultima saptamana s-au inregistrat 54 de cazuri, aproape jumatate fiind in judetul Brasov.

- Vanzarile de autovehicule au crescut cu 9,5% in Romania, in primele sapte luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, iar segmentul autoturismelor ecologice detine o pondere de 3,7% din total, reiese din datele publicate marti de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…

- In acest context, spre deosebire de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene (UE), Romania inregistreaza o crestere continua a pietei in ultimele 12 luni si intr-o singura luna fiind consemnata scadere, respectiv in martie. Vanzarile de autovehicule in Romania sunt sustinute, in principal,…

- Incepand de azi, firmele care sponsorizeaza ONG-urile isi pot deconta mai mult din cifra de afaceri. Legea 156/2019, care schimba Codul Fiscal, a fost publicata in Monitorul Oficial, astfel ca pentru platitorii de impozit pe profit se imbunatatesc facilitatile fiscale acordate pentru efectuarea…

- Statul roman poate avea o evidenta clara a tuturor cantitatilor de metale pretioase care parasesc sau intra in tara in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta 10/2018, act normativ care reprezinta cea mai importanta schimbare adusa pietei metalelor pretioase din Romania in ultimii 18 ani, considera…

- Statul roman poate avea o evidenta clara a tuturor cantitatilor de metale pretioase care parasesc sau intra in tara in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta 10/2018, act normativ care reprezinta cea mai importanta schimbare adusa pietei metalelor pretioase din Romania in ultimii 18 ani, considera Colegiul…

- Otto Broker intra in acționariatul i-Asigurare.ro, platforma de asigurari self-service inființata in 2011. In cursul lunii iunie Otto Broker și i-Asigurare.ro au semnat un acord, in urma caruia i-Asigurare va coopta brokerul in structura de asociați, avand ca obiectiv sa creasca ritmul de dezvoltare…

- Exporturile FOB au insumat 29,34 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 35,86 miliarde de euro.In primele cinci luni ale acestui an, exporturile au crescut cu 4,4%, iar importurile cu 8,3%, comparativ cu perioada similara din 2018, mentioneaza INS.In perioada 1 ianuarie…