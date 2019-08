ASF a lansat proiectul FinTech Hub Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat pe pagina sa de internet proiectul FinTech Hub prin intermediul caruia a fost creat cadrul institutional pentru dialog cu societatile ce dezvolta solutii FinTech (inovatie tehnologica in domeniul serviciilor financiare) ce pot fi aplicate pe oricare dintre pietele reglementate si supravegheate de catre Autoritate, conform unui comunicat al institutiei. Potrivit sursei citate, initiativa ASF sprijina astfel dezvoltarea tehnologiilor moderne pe piata financiara si in acelasi timp urmareste mentinerea increderii consumatorilor in utilizarea serviciilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

