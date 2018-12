Stiri pe aceeasi tema

- Așezamantul social „Sfanta Varvara” Baia de Arieș a aniversat in 4 decembrie, 16 ani de activitate pusa in sprijinul copiilor și varstnicilor aflați pe raza localitații Baia de Arieș. Cu acest prilej, reprezentanții centrului social au organizat un eveniment festiv care a debutat cu oficierea unei slujbe…

- Dupa o pauza de zece ani, medicii din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti reiau activitatea de transplant, realizand primul transplant medular. Reprezentantii institutiei medicale spun ca vor sa acrediteze Banca de Organe și Țesuturi și sa organizeze transplantul de cornee și os informeaza…

- Saisprezece agenti de politie, absolventi ai scolilor „Vasile Lascar” Campina si „Septimiu Muresan” Cluj Napoca, si-au inceput activitatea la Inspectoratul de Politie Judetean Alba. Acestia isi vor desfasura activitatea in structurile de ordine publica, investigatii criminale, criminalistic si actiuni…

- Cei 25 de varstnici ocrotiți prin Serviciul socio-medical de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice „Sfanta Varvara” din Baia de Arieș au facut recent un pelerinaj la manastiri din judetul Mures. Alaturi de parintele coordonator Stefan Cordea, asistentul social Roxana Adam și de alți patru insoțitori…

- Copiii de la Centrul de Zi „Sfanta Varvara” din Baia de Arieș s-au aflat, la sfarșitul saptamanii trecute, intr-o excursie la Sibiu. Cei 25 de beneficiari ai centrului social de zi au vizitat Cetatea Sibiului unde au aflat informații despre fortificatia vechiului burg și Gradina Zoologica unde au admirat…

- Jandarmii argeseni din structura de interventie antiterorista si actiuni speciale din cadrul Detasamentului 1 Mobil, au avut parte de trei zile de antrenament specific atat in poligon, cat si in mediul urban. “€Activitatea de pregatire a fost condusa de catre mr. Bogdan Aldea, specialist in cadrul Centrului…