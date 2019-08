Stiri pe aceeasi tema

- F. T. La sfarșitul saptamanii (sambata, 10 august), in jurul orei 18.00, o patrula din cadrul Detașamentului de jandarmi Sinaia, aflata in patrulare in zona Babele -Sfinx, a gasit un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, accidentat, dupa ce a cazut de pe o stanca. Potrivit unui comunicat de presa…

- Jandarmii montani din cadrul posturilor Cheia, Sinaia, Busteni, Azuga, Platoul Bucegi si Breaza desfasoara in acest weekend o campanie de prevenire impotriva animalelor salbatice agresive, avand in vedere desele semnalari ale prezentei acestora pe traseele turistice si in zonele de deal sau de munte…

- Potrivit IJJ Prahova, jandarmii montani au intervenit, vineri, pe Valea Cerbului din Busteni, unde a fost semnalata prezenta unui pui de urs, despre care s-a spus ca este ranit si se afla la marginea padurii. „La fata locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi si o patrula de politie, acestia indepartand…

- "Lacul Sfanta Ana, Valea Cerbului, Tușnad, Racadau..zone fierbinți pentru conflictul om-urs, zone in care astazi un jurnalist a documentat justificarea recurentei ursilor intr-o parcare, aparent lipsita de habitat favorabil ursului. Si justificarea este una simpla: niște idioți, in dorința de a creste…

- Noua urși au ajuns, in ultimele 24 de ore, in mai multe localitați din județul Prahova, jandarmii fiind chemați de turiști și localnici pentru indepartarea animalelor salbatice. Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Prahova, sambata, jandarmii au fost solicitați de noua ori in zone unde a fost semnalata…

