ASE a lansat licitatia pentru restaurarea casei Nanu-Muscel din Piata Romana si constructia cladirii cu 6 etaje

Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex va achiziționa 13 trenuri noi de metrou pentru secțiunea Drumul Taberei – Eroilor și opțional și-a rezervat dreptul de a contracta inca maxim 17 trenuri noi de același tip, destinate operarii pe secțiunea Eroilor – Iancului. Anunțul de participare la licitație a fost publicat in Sistemul Electronic…

- Anunțul de participare la licitație a fost publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) doar dupa ce documentația a fost verificata și validata de catre Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP), se arata intr-un comunicat oficial. Procedura de licitație iși urmeaza…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a publicat miercuri, 3 aprilie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) un anunt de licitatie pentru achizitia a 40 de trenuri pentru transportul de pasageri si poate suplimenta cererea cu inca 40 de rame...

- Romania se numara printre putinele tari din Europa in care cresterea economica se bazeaza in principal pe productivitate, a declarat, joi, Monica Dudian, profesor universitar la Academia de Studii Economice,...

- Romania se numara printre putinele tari din Europa in care cresterea economica se bazeaza in principal pe productivitate, a declarat, joi, Monica Dudian, profesor universitar la Academia de Studii Economice, in cadrul conferintei "Economia Romaniei - Provocari 2019" - organizata de Oxygen Events. "Un…

- ARAD. Deputatul PSD de Arad, Florin Tripa, susține, intr-un comunicat de presa, ca a luat legatura cu Agenția Naționala pentru Achiziții Publice privind situația drumului Arad-Șiria-Pancota. „In ultima perioada, Marinel Cionca și trepadușii din jurul sau au pornit o campanie de dezinformare, incercand…

- Magistrala 2 Pipera-Berceni este singura magistrala de metrou care a inregistrat o creștere a traficului in 2018, iar compania Metrorex pregatește o modernizare a liniei, astfel incat trenurile sa circule la un interval mai mic fața de acum. Acest lucru se va intampla insa abia peste patru ani. Pe…