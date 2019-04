Stiri pe aceeasi tema

- Mama copiilor din Galați, batuți cu bestialitate de tatal care a filmat intreaga scena a postat, pe Facebook, un mesaj controversat despre „secretul vieții”: „sa asculți mai multa muzica și mai puține barfe”, potrivit Mediafax.Mama celor doi copii batuți de tata a scris, pe Facebook, mesaje…

- O eleva de clasa a XII-a, fiica de preot, a incercat sa-si ucida cea mai buna prietena. Vezi planul diabolic pus la cale de adolescenta O eleva din Ploiesti, fiica de preot, a pus la cale un plan criminal diabolic. Adolescenta a vrut sa-și ucida cea mai buna prietena. I-a dat cu spray paralizant in…

- Ati vazut-o? Politistii efectueaza cercetari in vederea depistarii unei minorei in varsta de 16 ani, din Petrila, care a plecat voluntar de la domiciliu in urma cu trei zile. In cursul zilei de ieri, la sediul Politiei Orasului Petrila s-a prezentat o femeie care a reclamat faptul ca, in…

- Imagini șocante au fost surprinse intr-un microbuz din Roman, județul Neamț. Infuriat la culme de faptul ca un elev de 15 ani asculta muzica la boxa, șoferul s-a napustit asupra baiatului și l-a batut crunt.

- Ela Craciun și-a botezat ieri baiețelul. Micuțul Nicholas a fost creștinat in cadrul unei ceremonii religioase desfașurata la biserica Sf. Gheorghe Nou din centrul Bucureștiului. Vedetei i-au fost alaturi soțul, cei doi copii mai mari, rudele și prietenii apropiați, cu toții asistand la aceste momente…

- O fata de 18 ani a incercat sa-și ia viața cu un produs de curațenie pe care aproape oricine il are prin casa. Adolescenta a baut soluție de curațare a vasului de WC și i s-a facut rau. Din fericire, membrii familiei sale au gasit-o la timp și au transportat-o la spital, medicii salvandu-i viața Adolescenta…

- O fata de 18 ani din Valea Lupului a incercat sa-si puna capat zilelor. Ea a baut Domestos. Din fericire, medicii au reusit sa o salveze si au trimis-o la Institutul de Psihiatrie Socola. Adolescenta ar fi a prima tentativa de suicid.

- Comisarul Eugen Sandu, de la Garda de Mediu Iasi, este acuzat de vatamare corporala dupa ce a lovit o adolescenta pe trecerea de pietoni. In urma impactului, fata a ramas ca probleme de sanatate grave, fiind diagnosticata cu tetrapareza spastica. In rechizitoriu se arata ca Sandu este singurul vinovat…