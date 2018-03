Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Uniunii a aratat ca, potrivit raportului Consiliului European, Romania a facut regrese in privinta garantarii drepturilor nationale si lingvistice ale nationalitatilor, dand exemplul prefectilor din Covasna si Harghita. ”Deformeaza realitatea” "Raportul Consiliului European…

- Patru profesori universitari, plus Catalin Iapa, consilierul personal al primarului Timișoarei, fac parte din Comisia de Etica a municipalitații inventata pe Facebook ca sa verifice activitatea Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021. Anunțul a fost facut, aseara, de primarul Timișoarei,…

- Andrei Plesu a scris un articol de opinie in Dilema Veche, materialul publicat fiind dedicat lui Calin Popescu Tariceanu. Din materialul semnat de Andrei Plesu in Dilema Veche reiese faptul ca seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu este marcat de comunism pentru faptul ca pentru el toti adversarii…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum "La capatul lumii" și "Nu poți sa ma uiți", dar și cu emoții, datorita unor lansari precum "Iți promit" - piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar trei ani, Amna lanseaza astazi un nou single - " Ma descurc și singura".

- Europarlamentarul socialist Ana Gomes i-a raspuns in termeni duri premierului Viorica Dancila, care a comparat-o cu Monica Macovei pentru modul cum isi defaimeaza tara. Ana Gomes sustina ca n-a auzit-o pe Viorica Dancila sa scoata o vorba in grupul socialistilor europeni din Parlamentul European in…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, vineri, ca va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea bulevardului Magheru. "Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o noua abordare. Prin proiectul de buget am…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a mers astazi la Ambasada Slovaciei, pentru a-si prezenta condoleantele fata de asasinarea jurnalistului Jan Kuciac.Citeste si: ALERTA - Se strange lațul in jurul lui Netanyahu: Premierul israelian si sotia sa, AUDIATI intr-un dosar de coruptie"Intr-o…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde a avut programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Dior a mizat pe Revolutia Feminina pentru prezentarea noii colectii Chiuri s-a inspirat din anii ’60, cand miscarea pentru tineret Youthquake, a fost un moment de revolutie atat in domeniul modei si al culturii, dar si o cautare a autenticitatii. „Vremurile se schimbau, ca si corpurile, chipurile, atitudinile…

- Sambata seara Moldova va decide pe cine trimite sa ne reprezinte tara la Eurovision Song Contest 2018, ce se va desfasura in Lisabona, Portugalia.Dupa auditiile live, din cele circa 40 de dosare depuse la concurs, in finala nationala s-au calificat 16 piese.

- Greutatea estimata a uriasului bloc de gheata este de 1.000 de miliarde de tone. Potrivit Agentiei Spatiale Europene, care supravegheaza evolutia acestuia, icebergul face parte dintr-o bariera gigantica de gheata, Larsen C, care retine ghetari capabili sa creasca nivelul oceanelor cu 10 centimetri.…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa. "Aceasta…

- Wide Sense lanseaza “Amber”, primul single din cariera, alaturi de James Ty. “Ember”, produsa in intregime de Wide Sense, este o imbinare moderna de sunete electro, cu un bas puternic, specific deep house. Percutia dinamica si sunetul de flaut de pe refren dau single-ului un touch tropical, care, alaturi…

- A inceput Halep - Sevastova, un meci extrem de important in lupta pentru sefia tenisului feminin! Daca bate, Simona urca pe locul 1 in clasamentul live, punand presiune pe umerii Carolinei Wozniacki. Dar Simona are de furca inca din primul game, Anastasija reusind break-ul.

- Toate sesizarile au fost directionate catre Serviciul Urbanism din cadrul Politiei Locale, iar rezultatele fiecarei anchete, functie de situatia de pe teren, s-au comunicat institutiilor abilitate in aplicarea legislatiei in vigoare. In cazul monumentelor istorice, legea stabileste foarte clar ca orice…

- Brasovul ramane printre cele mai vizitate si atractive judete din Romania și este lider absolut in Regiunea Centru. Insa, anul trecut, Orașul de sub Tampa a inregistrat o premiera. Pentru prima data in ultimii 29 de ani, Brasovul a depasit Constanta, fiind cel mai vizitat oraș din provincie. In 2017,…

- Peste 2.000 de elevi din judetul Gorj sunt implicati in sustinerea primelor probe ale Examenului de Bacalaureat. Este vorba de 2.000 de elevi din promotia curenta, la care se adauga 500 de absolventi din promotiile anterioare. Candidatii susțin astazi și maine probele orale la limba romana, la limba…

- Potrivit calendarului oficial anuntat de Ministerul Educatiei Nationale, in perioada, 12 ndash; 22 februarie, elevii de liceu vor sustine probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, dupa cum urmeaza: 12 13 februarie 2018 ndash; Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala…

- O fotografie surprinsa în România a ajuns pe prima pagina a site-ului Reddit, vizitat zilnic de milioane de oameni din întreaga lume. Imaginea surprinsa în localitatea Fundata, Brașov, este una idilica. Fundata este o comuna în județul Brașov, Transilvania,…

- Parlamentul European discuta, astazi, situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Ministrul Justiiei, este deja in Franta unde va avea intalniri cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene.

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a facut iar o greseala de limba. I-a scapat un pleonasm. De aceasta data, senatorul, proaspat ales președinte al Comisiei de invațamant, si-a dat seama imediat.

- "In ceea ce priveste prezenta, exista in continuare nemultumirea care persista din sesiunea trecuta ca multi colegi de-ai nostri s-au obisnuit sa nu vina la vot. Eu le-am spus si colegilor mei din Senat, si colegilor din Camera, n-o fac deloc cu rautate, am cerut celor care lucreaza la grupul parlamentar…

- DJ Sava, artistul din spatele hiturilor „I Loved You”, „Love in Dubai” si „Bailando”, lanseaza un nou single cu videoclip: „Coco Bongo”. De data aceasta, producatorul si DJ-ul de succes colaboreaza cu Olga Verbitchi, castigatoarea sezonului sase al concursului X Factor. Muzica este compusa de DJ Sava,…

- Berbec Se intrezaresc modificari in relațiile familiale. Sunt posibile discuții aprinse pe teme patrimoniale. Insa, cu puțin efort și bunavoința vei reuși sa lamurești orice disputa, ba chiar sa mulțumești pe toata lumea. Orienteaza-ți eforturile spre imbunatațirea condițiilor spațiului in…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, referitor la statul paralel din care ar face parte, ca, daca exista \\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'interese paralele\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\' sunt ale celor care "praduiesc bugetul de stat", care au fost…

- Președintele francez a precizat ca “exista intotdeauna un risc” in legatura cu consultarile populare ca referendumul organizat de Marea Britanie in 2016, atunci cand cetațenii trebuie sa raspunda doar cu “Da” sau “Nu” in contexte foarte complicate. Intrebat daca un referendum de ieșire sau de ramanere…

- Artista a a acceptat provocarea lansata de un brand de bauturi spirtoase și a compus o melodie ca o scrisoare de dragoste de la ea pentru ea. ”Proud” se numește piesa și are un puternic mesaj motivațional. Așa ca oricine are probleme cu increderea in sine ar trebui sa o asculte.

- Conducerea Metrorex nu a reusit inca sa finalizeze licitatia organizata in a acestui an pentru desemnarea unei firme care sa asigure paza metroului. Licitatia, care a fost initial castigata de...

- Florin Ristei , solistul trupei FreeStay, iși spune povestea vieții prin intermediul celei mai recente piese lansate, „Daca sunt lup”. „«Daca sunt lup» este povestea vieții mele. Cu toții avem acea piesa in care ne regasim, iar eu sunt cu totul aici. Imi place dragostea, dar aia frumoasa, in care ești…

- Adela Popescu a avut parte de o intalnire de gradul zero cu fostul sau iubit, actorul Dan Bordeianu. cei doi s-au revazut in platoul emisiunii pe care vedeta o prezinta la Pro TV. Inainte de a se casatori cu prezentatorul de televiziune Radu Valcan, Adela Popescu a trait o poveste de dragoste cu actorul…

- In mai puțin de o luna, peste 5.000 de elevi de clasa a XII-a din Timiș vor da prima proba a Bacalaureatului. In Timiș, conform Inspectoratului Școlar Județean, sunt inscriși 4.770 de elevi in clasa a XII-a: 4.067 „la zi”, 654 la „seral” și 49 la „frecvența redusa”. De asemenea, in Timiș,…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Recea a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o masina avariata. Din informatiile noastre un sofer a intrat intr-o depasire si a acrosat masina aflata in fata lui care vira la stanga sa intre pe o strada laturalnica din localitate. Cel aflat in…

- Odata ce ambasadorul roman in capitala Ungariei a fost convocat de reprezentantii Ministerului de Externe de la Budapesta, pe fondul afirmatiilor sefului Guvernului roman in privinta autonomiei Tinutului Secuiesc, oficialii din MAE au reactionat. Reprezentantii Ministerului condus de Teodor Melescanu…

- Denis Alibec a fost laudat pentru atitudinea sa din ultima vreme de Ilie Dumitrescu și Gigi Becali, iar astazi a venit randul lui Junior Morais sa dezvaluie cum se prezinta coechipierul sau in cantonamentul din Antalya. "Denis a jucat foarte putin in ultimele sase luni, insa s-a gandit foarte bine la…

- Știm deja ca in Romania muzica nu mai vinde, ca oamenii prefere sa pirateze piesele artiștilor preferați, decat sa le cumpere cd-ul, munca efectiva. In aceasta nebuloasa, iata ca Fuego surprinde din nou, el fiind unul dintre cei care mai au curaj sa scoata materiale discografice intregi, chiar cate…

- In comunicarea dintre oameni una dintre cele mai mari greseli care se face este etichetarea unei persoane, spune Daniel David, autorul „Psihologiei poporului roman”. Psihologul explica de ce nu e corecta din punct de vedere psihologic una dintre scandarile cel mai frecvent utilizate la protestele din…

- Jeremy Ragsdale a facut un live pe rețelele de socializare in care a povestit despre experiența pe care a avut-o in cadrul emisiunii "X Factor", dar a și cantat, chiar daca acesta este racit!

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, a anuntat vineri Press Association. Cel mai recent material discografic al cantaretului Ed Sheeran, intitulat "Divide",…

- Pe un site de socializare a fost facuta publica prima fotografie care i s-a facut vreodata Principesei Margareta, fiica cea mare a Regelui Mihai. Regele Mihai, care a incetat din viața in ziua de 5 decembrie 2017 , are cinci fiice. cea mai mare dintre aceasta este Principesa Margareta, care este casatorita…

- Publicatia New York Times a descoperit peste 250 de jocuri din magazinul virtual Google Play care folosesc un software special care inregistreaza ce urmaresc utilizatorii la televizor. Programul a fost dezvoltat de firma Alphonso. Acesta activeaza microfonul de pe smartphone fara ca utilizatorul sa…

- Eric Bicfalvi traverseaza un moment bun al carierei, fiind om de baza in prima liga din Rusia, la Ural. Internaționalul de 29 de ani a atras atenția presei din Rusia, care vorbește la superlativ despre calitațile jucatorului trecut pe la FCSB și Dinamo. "Un jucator care evolueaza pe postul lui Bicfalvi…

- Bayern a intrat pe branci in "sferturile" Cupei. Dupa o prima repriza la inalțme, cu 2-0 la pauza, goluri Jerome Boateng și Thomas Muller, amfitrionii au picat inexplicabil dupa minutul 60. Iar Borussia, invitata sa atace, n-a stat prea mult pe ganduri, revenind in joc prin reușita lui Iarmolenko. Dupa…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a vorbit, luni, despre posibilitatea convocarii unui referendum pe tema monarhiei, acesta considerand ca poporul roman poate fi intrebat daca vrea republica sau monarhie si subliniind ca PSD nu exclude ca un astfel de referedum sa aiba loc in viitorul apropiat.…