Ascensiunea segmentului de spatii logistice si industriale din Timisoara: La cat a ajuns stocul?

- Au demarat lucrarile la cea de-a a doua etapa a ansamblului ISHO Offices, componenta de birouri din cadrul proiectului imobiliar mixt care se ridica la Timisoara. Lucrarile de constructie pentru faza a doua de dezvoltare vor demara in saptamanile viitoare. In urma lucrarilor, va fi disponibila…

- vezi galeria Piata de spatii de birouri din Timisoara cunoaste o perioada de efervescenta, cu o cerere in crestere si sustenabila, care a stimulat, de asemenea, pipeline-ul cu noi proiecte ambitioase de cladiri moderne de birouri si mai ales eficiente energetic. In ceea ce priveste acest ultim aspect,…

- La sfarsitul lui 2017, stocul de spatii comerciale moderne din afara Bucurestiului ajunsese la nivelul de 2,42 milioane de metri patrati, potrivit raportului Romania Retail Regional Cities, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Livrarile de anul trecut au…

- CTP, cel mai mare dezvoltator de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, a numit-o pe Andreea Odovinca in functia de director financiar (CFO) pentru Romania, aceasta urmand sa fie responsabila pentru asigurarea eficientei functiei financiare, a calitatii informatiilor…

- Livrarile de spatii comerciale vor accelera in acest an spre nivelul de 200.000 de metri patrati, proiecte noi si extensii fiind programate in zece orase medii si mari din tara, in timp ce in Capitala nu este programata nicio livrare semnificativa, reiese din rapoartele Bucharest Retail Market si Romania…

- ES Elektro, companie cu experiența de 10 ani în domeniul aplicațiilor și soluțiilor industriale, devine importator și distribuitor Universal Robots - firma care a inventat roboții colaborativi, denumiți și coboți. Colaborarea dintre cei doi parteneri va oferi antreprenorilor și companiilor…

- Mediul de afaceri isi doreste stabilitate si acorda o incredere majora Romaniei. Un exemplu este DHL, cel mai important jucator al pietei de curierat express international, care continua sa vada in Romania o destinatie-cheie in strategia sa, mai ales odata cu dezmortirea segmentului de comert online.…

- Produsele din piața volanta de langa stadionul ”Dan Paltinișanu” sunt foarte cautate de timișoreni. Deși in urma cu mai bine de un an s-a promis ca numarul acestor piețe va crește, acest lucru nu s-a mai intamplat. Obișnuiți cu promisiuni din partea administrației locale, timișorenii continua sa aștepte.…

- ADVERTORIAL. La fel cum a facut in fiecare an, și in 2018, compania Vivalia lanseaza in Timișoara un nou proiect rezidențial cu și mai multe beneficii și avantaje pentru viitorii clienți. Noul proiect este Vivalia Grand #V5, este localizat in aceeași zona ca Vivalia Grand #V4 și este menit sa completeze…

- Piata imobiliara continua sa se scumpeasca, durata de achizitionare fiind mai mare in Cluj Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice…

- Premier Motors, partenerul Mazda, a deschis un nou punct de vanzare in Timisoara, care se intinde pe o suprafata de 350 metri patrati si a costat compania 500.000 de euro, potrivit companiei. Prin investitia de 500.000 de euro in noul showroom, care se intinde pe o suprafata de 350 de metri…

- In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de cartiere.…

- Preturile productiei industriale s-au majorat, in ianuarie, cu 3,7%, atat pe piata interna, cat si pe piata externa, comparativ cu aceeasi luna din 2017, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Potrivit sursei citate, in luna ianuarie 2018, preturile productiei…

- ♦ Creditarea totala privata pentru populatie si companii a ajuns in ianuarie 2018 la un ritm anual de crestere de 6,8% comparativ cu aceeasi luna din 2017 l Ascensiunea creditarii a fost sustinuta exclusiv de avantul imprumuturilor in lei, in timp ce creditele in valuta au fost tot in declin ♦ Comparativ…

- ♦ Romania a produs detergent in valoare de 900 de milioane de lei in 2016, ultimul an pentru care exista date publice ♦ Piata aproape s-a triplat fata de 2015 si este cu 50% mai mare decat in 2008, ultimul an de boom economic ♦ Diferenta este data de venirea pe piata a nemtilor de la Dalli, care au…

- In ultimul deceniu, sectorul IT si cel de servicii de tip BPO/SSC au constituit principalul motor al cererii de spatii de birouri din Capitala si al ocuparii fortei de munca, iar in primele noua luni din 2017, au contribuit, de asemenea, cu 1,3 puncte procentuale, la rata de crestere a PIB-ului (de…

- SC Libro Events SRL angajeaza agenti curatenie pentru spatii de birouri in Timisoara. Program de lucru de luni pana vineri ,8 ore/zi. Contact: 0754.204.323 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- In ultimul trimestru din 2017 existau, in 10 mari orase ale tarii (si imprejurimi), 1.500 de ansambluri rezidentiale in constructie sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizatia recent obtinuta sau aflate in faza de obtinere a planului urbanistic zonal).Analiza imobiliare.ro…

- In prima luna a acestui an, prețurile medii solicitate pentru apartamentele puse la vanzare, atat noi, cat și vechi, au continuat sa creasca. La aceasta concluzie a ajuns o analiza a site-ului Imobiliare.ro, primul și cel mai accesat portal specializat in imobiliare la nivel național.

- Cererea noua de spatii de birouri pe piata imobiliara din Capitala, care cuprinde intrarile noi pe piata, extinderile companiilor cu divizii noi si extinderea de spatiu, a reprezentat o pondere de 28% din cererea totala, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE. Aceasta cerere…

- Polițiștii locali anunța o adevarata tendința a parcarilor cu tupeu pe locuri interzise la Timișoara, precizand ca au amendat nu mai puțin de 529 de conducatori auto, in ultima luna. 452 de sancțiuni au fost aplicate pentru oprire sau staționare, iar 77 pentru patrunderea in zone cu accesul interzis.…

- Retailerul turc Koton, prezent pe piata locala cu magazine in Bucuresti, Timisoara, Iasi, Ploiesti si Constanta, a inchiriat o suprafata de 833 de metri patrati in cadrul outletului Fashion House din Capitala. ”(...) Piata romaneasca este foarte promitatoare pentru segmentul de outlet-uri…

- In calitate de raportor, Nica a prezentat, la Bruxelles, in cadrul celei de-a 127-a ședințe plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR), raportul cu privire la evaluarea la jumatatea perioadei a pieței unice digitale. Raportul subliniaza ca orașele și regiunile…

- Preturile productiei industriale au crescut in decembrie 2017, fata de decembrie 2016, cu 3,7%, in conditiile in care pe piata externa s-au majorat cu 5,1%, iar pe intern cu 3%. In noiembrie, cresterea an la an fusese de 4,4%, potrivit datelor INS. Fata de noiembrie, preturile…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat ca anul acesta intentioneaza sa inaugureze noi parcuri logistice, o tinta fiind vestul tarii, in contextul in care investitorul detine cel mai mare parc logistic din tara, langa…

- Un nou sprijin pentru firmele din județul Timiș care duc lipsa de personal. In cadrul proiectului LaborNet, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a deschis, astazi, un punct de informare unde companiile interesate vor primi informațiile necesare pentru a angaja personal din Serbia. Info Point-ul…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- In ultimii cinci ani, stocul de birouri din Bucuresti a crescut cu aproximativ 800.000 de metri patrati, de la 1,8 milioane de metri patrati la peste 2,6 milioane de metri patrati, in timp ce rata de neocupare a scazut de la 15% la 8-8,5%, potrivit datelor centralizate de catre Cushman & Wakefield…

- Chiar daca regiunile din vestul tarii au avantajul proximitatii de retelele de autostrazi din centrul si vestul Europei, Bucurestiul a generat, anul trecut, peste jumatate din cererea de pe segmentul spatiilor industriale si logistice. In 2017, cererea bruta de spatii industriale si de logistica…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și administrator pe termen lung de parcuri industriale și logistice premium din Romania și Europa Centrala și de Est, iși consolideaza in 2018 statutul de cel mai mare proprietar de spații de depozitare și producție din zona Bucureștiului. Astfel, compania va finaliza…

- In acest an piata imobiliara va inregistra o crestere de 15-20% fata de anul 2017 a cererii de spatii de birouri, care va depasi pragul de 400.000 metri patrati iar cererea neta, din care sunt excluse renegocierile, va avea o pondere de peste 60% din cererea totala, apreciaza Mihai Paduroiu, head…

- In anul 2017 au fost autorizați aproximativ 60.000 de metri patrați in Timișoara in complexe rezidențiale noi, in creștere cu 10% fața de anul 2016. La aceștia se adauga aproximativ 40.000 de metri patrați autorizați in comunele limitrofe orașului, potrivit datelor companiei de consultanța…

- Timisoara ramane in continuare o piata atractiva pentru personalul calificat aflat in cautarea unei slujbe, iar programatorii si dezvoltatorii de soft sunt cei mai solicitati. Firmele din orasul de pe Bega au lansat pe unul dintre principalele portaluri de recrutare mii de oferte.

- Invazie turca pe piața logisticii. Unul dintre cei mai importați furnizori din Europa se extinde la Cluj Grupul Ekol Logistics va inființa din acest an o filiala la Cluj-Napoca pentru a-și extinde prezența in Romania, a anunțat conducerea companiei turce. Urmarind strategia de a construi o rețea…

- Din primele informații, echipajul SMURD, care transporta un pacient, venea pe strada Gheorghe Lazar, dinspre Bulevardul Cetații spre Piața 700 și, deși avea semnalele luminoase și acustice in funcțiune, la intersecția cu Calea Circumvalațiunii a lovit din plin un autoturism Suzuki, care circula…

- In luna noiembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,5% fata de luna octombrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna noiembrie 2016, preturile productiei…

- In primele noua luni din anul trecut au fost livrati 215.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale, iar pana la finalul anului urmeaza sa fi livrat un total de 327.000 de metri patrati, potrivit lui Costin Banica, Head of Industrial Agency JLL Romania, care a acordat un interviu pentru…

- Cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate, respectiv 49%, din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti, potrivit datelor companiei de consultanta imobliara CBRE privind piata de birouri pe trimestrul al treilea al acestui…

- Specialistii lanseaza previziuni sumbre pentru piata imobiliara in 2018. Pretul apartamentelor ar putea creste cu aproximativ 8% in 2018, dupa scumpirile semnificative din piata imobiliara inregistrate anul acesta. Supriza, cele mai scumpe apartamente nu sunt in București, ci la Cluj. Daca in…