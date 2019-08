Trimis in judecata recent pentru uciderea a unei mame si a fiului acesteia, Butuc se afla in arest din luna aprilie, el recunoscand faptele. Individul locuia in acelasi bloc cu cele doua victime, intr-un apartament din cartierul Pacurari. Conform procurorilor, Butuc a fost incriminat in baza amprentelor pe care le-a lasat la fata locului. Dublul asasinat a avut loc in data de 9 aprilie, cand Butuc a intrat in locuinta victimelor, (...)