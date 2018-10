Asasinul plătit din Biserica catolică. Papa Francisc îl condamnă "Este corect sa elimini o viata in scopul rezolvarii unei probleme?", a intrebat suveranul pontif adresandu-se credinciosilor reuniti in piata. "Este corect sa apelezi la un asasin platit pentru a rezolva o problema?", a continuat acesta, abatandu-se de la textul prevazut al predicii. Nu este corect sa te debarasezi de o fiinta umana pentru a rezolva o problema "Este ca si cum ai apela la un asasin platit pentru rezolvarea unei probleme", a insistat suveranul pontif in cadrul unei predici consacrate poruncii biblice "sa nu ucizi". Papa a deplans "devalorizarea vietii umane", din cauza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

