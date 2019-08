Stiri pe aceeasi tema

- Sirhan Sirhan, incarcerat de mai bine de 50 de ani de pentru asasinarea din 1968 a senatorului Robert F. Kennedy, a fost spitalizat, vineri, dupa ce a fost injunghiat de catre un alt detinut de la un penitenciar din San Diego.

- Sirhan Bishara Sirhan, barbatul care l-a asasinat pe Robert F. Kennedy, fratele președintelui american John F. Kennedy, in 1968, a fost injunghiat in inchisoarea de stat din California. Barbatul a fost transportat la un spital din afara centrului de detenție. Surse din cadrul centrului de detenție Richard.…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) investigheaza tigarile electronice ca posibila cauza pentru o serie de imbolnaviri pulmonare in randul adolescentilor si adultilor tineri din 14 state americane, a informeaza agentia Reuters, preluata de Agerpres. Conform CDC, nu exista dovezi…

- Potrivit EFE, barbatul ar fi folosit un satar. Politia australiana a confirmat arestarea atacatorului si a indicat ca victima este intr-o stare 'stabila', conform AFP. Imagini difuzate de media australiene au aratat un barbat sarind pe capota unei masini, strigand 'Allah Akbar' si agitand un cutit…

- Statele Unite au anuntat miercuri ca sprijina un dialog direct intre India si Pakistan privind Kashmirul, regiunea disputata de cele doua state, si au chemat la calm si retinere in contextul escaladarii tensiunilor, transmite Reuters. "Continuam sa sustinem un dialog direct intre India…

- Cinci mari retaileri, intre care Amazon.com si Walmart, au fost dati in judecata marti de University of California in legatura cu ”riscul existential” implicat de incalcarea brevetelor scolilor de catre producatorii straini, transmite Reuters.

- Departamentul de Justitie din SUA a cerut oficial Marii Britanii sa il extradeze pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, relateaza Reuters potrivit news.ro„Assange a fost arestat in legatura cu o cerere de extradare provizorie din partea Statelor Unite ale Americii. El este acuzat de infractiuni…