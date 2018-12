Stiri pe aceeasi tema

- Ole Gunnar Solskjaer (45 de ani) va fi prezentat in cursul zilei de miercuri drept noul manager al lui Manchester United, iar gruparea engleza a furat startul.Marti noapte, la 12 ore de la anuntul demiterii lui Jose Mourinho, pe site-ul oficial al lui United a aparut stirea conform careia fostul varf…

- Acest anunt vine la cateva ore dupa ce clubul a produs confuzie, marti seara, cand a postat pe site-ul oficial un video, in care il confirma pe Ole Gunnar Solskjaer ca antrenor interimar, clip indepartat dupa putin timp. "Solskjaer va prelua conducerea echipei cu efect imediat si va ramane in functie…

- Fostul atacant norvegian Ole Gunnar Solskjaer a fost numit miercuri antrenor interimar la Manchester United pana la finalul sezonului, la o zi dupa concedierea portughezului Jose Mourinho, a anuntat clubul englez de fotbal, citat de BBC. Solskjaer a evoluat timp de 11 sezoane pe Old Trafford,…

