- O companie israeliana specializata in dezvoltarea de software de supraveghere a dispozitivelor mobile i-ar fi ajutat pe asasinii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat intr-o video conferinta pentru publicul israelian fostul agent de securitate american Edward Snowden, relateaza Bloomberg.

- Romania s-a pronuntat in favoarea efectuarii unei investigatii aprofundate si transparente pentru stabilirea circumstantelor asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, transmite Ministerul Afacerilor Externe la solicitarea agentiei de presa MEDIAFAX.

- Corpul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat la consulatul tarii sale din Istanbul, nu a fost inca gasit, a recunoscut luni ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de agentia de presa Xinhua. Procurorul general al regatului saudit, seicul Saud al-Mojeb, care a sosit luni in Turcia…

- Dezvaluirile cu privire la moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi sunt ”profund tulburatoare” si este necesara o ”ancheta aprofundata, credibila si transparenta”, considera Uniunea Europeana, iar presedintele american Donald Trump vrea sa afle mai multe, inclusiv unde e cadavrul, relateaza The…

- Anchetatorii turci extind aria de cautare a jurnalistului saudit disparut și iau iau in calcul posibilitatea ca ramașițele lui Jamal Khashoggi​ sa fi fost scoase din Istanbul, a declarat un oficial turc pentru AP. Zonele vizate ar fi o padure din apropiere de Istanbul și un oraș de pe malul Marii Marmara.

- Cele mai importante organizatii neguvernamentale pentru drepturile omului si presa au facut apel Turciei sa ceara Natiunilor Unite sa lanseze o ancheta internationala in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul publicatiei The Washington Post.

- ​Washington Post, cotidianul pentru care lucra jurnalistul saudit Jamal Khashoggi intenționeaza sa publice un nou editorial al acestuia, in care vorbeste despre importanța unei prese libere in Orientul Mijlociu, relateaza Associated Press.

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP. Potrivit…