Asasinatul Khashoggi: Erdogan spune că nu nțelege tăcerea americană Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu înțelege "tacerea" Statelor Unite cu privire la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. "Nu reusesc sa înțeleg tacerea Americii (...) Noi vrem ca totul sa fie clarificat pentru ca este vorba despre o atrocitate, despre o crima", a spus Erdogan într-un interviu televizat, adaugând: "Uciderea lui Khashoggi nu este o crima obișnuita", potrivit La Libre, citat de Rador.

Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, care a vizitat Orientul Mijlociu la jumatatea lunii ianuarie, a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

