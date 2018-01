Stiri pe aceeasi tema

- Oliver Ivanovic, arestat recent pentru crime de razboi in contextul razboiului din Kosovo, insa ulterior eliberat, a fost asasinat astazi in fața biroului sau, de indivizi aflați intr-o mașina aflata in trecere. Acesta era un politician cheie pentru majoritatea sirba din nordul regiunii. Ianovic se…

- Membri și simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au cerut Judecatoriei municipiului Chișinau, cu sediul la Botanica, traducerea urgenta a dosarului Sor, transmiterea acestuia Curții de Apel și condamnarea lui Ilan Sor pentru implicare în furtul miliardului. Solicitarea a…

- Intr-un comunicat de presa, PPC a precizat ca aceasta initiativa este un pas important spre extinderea activitatilor pe piata regionala de electricitate din Balcani in cadrul planului UE privind integrarea pietei de electricitate din Europa. Infiintat in 2012, EDS are subsidiare in Serbia,…

- Locuitorul raionului Telenesti, al carui fiu ar fi tras dintr-o arma de vanatoare intr-un minor, va comparea pe banca acuzatilor pentru pastrarea neglijenta a armelor de foc si munitiilor.

- In 2017, politistii americani au omorat prin impuscare 987 de persoane in 2017, numarul victimelor fiind mai mare decat in 2016, cand s-au inregistrat 963 de morti din cauza gloantelor trase de membri ai fortelor de ordine, indica un bilant publicat luni de cotidianul The Washington Post.

- Un important om de afaceri din Bulgaria a fost asasinat in plina zi, la doar cateva zile dupa ce Bulgaria și-a sumat pentru șase luni președinția rotativa a Uniunii Europene, pentru prima data.

- Un cetatean israelian banuit ca a organizat in Kosovo o retea internationala de trafic de organe a fost arestat in Cipru, la solicitarea autoritatilor de la Pristina, au afirmat sambata surse din politia kosovara citate de AFP. Suspectul, prezentat cu initialele M.H., a fost arestat in Cipru…

- Nimeni nu a fost ranit in explozia produsa dimineata devreme la Curtea de Apel din Atena. Explozia a spart ferestre si a distrus fatada cladirii. Focuri de arma au fost de asemenea trase in directia unui agent de securitate prezent. Intr-un comunicat, Grupul de luptatori populari (OLA)…

- Ieri, 11 absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascar” Campina s-au prezentat la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, pentru prima zi de munca! Aceștia iși vor desfașura activitatea in structurile de ordine publica, la Posturile de Poliție din cadrul Secțiilor de Poliție Rurala arondate…

- Barbatul care, în vara anului trecut, a accidentat mortal pe o trecere de pietoni o femeie și pe fiica acesteia a fost condamnat de Curtea de Apel la cinci ani de închisoare ,cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de cinci ani. Decizia este cu drept de…

- Rihanna este in doliu, dupa ce unul dintre verii sai a fost impuscat mortal, in Barbados. Pe retelele de socializare, celebra artista a urmcat mai multe imagini cu ruda sa si cu tag-ul #endgunviolence. A

- Fiul primarului comunei Ludesti, impuscat mortal la o partida de vanatoare . In Ajunl Craciunului, tragedie in familia primarului comunei dambovitene Ludesti. Fiul primarului a fost impuscat mortal de catre paznicul de vanatoare , in timpul unei partide de vanatoare, autorizata pentru specia mistret,…

- Occidentalii si-au exprimat vineri ingrijorarea in legatura cu aparenta dorinta a autoritatilor kosovare de a pune sub semnul intrebarii infiintarea unui tribunal special privind presupusele crime ale liderilor rebeliunii separatiste din anii 1998-1999, transmite AFP preluat de agerpres. O asemenea…

- Tanarul care a fost impuscat mortal vineri seara de catre un politist care incerca sa isi apere colegul atacat de individ a fost cercetat in doua dosare penale, intr-unul pentru ultraj, iar in altul pentru disturbarea ordinii si linistii publice. In abele cazuri, acesta a fost „iertat”, renuntandu-se…

- Un bebelus de o luna a fost abandonat astazi in curtea Spitalului Județean din Buzau. Baiețelul a fost pur și simplu lasat de mama sa intr-un carucior și a plecat. Bebelușul a fost preluat de cadrele medicale care l-au internat și l-au ingrijit. Poliția a deschis deja o ancheta pentru a afla identitatea…

- Un barbat de 66 de ani, din orasul Petrila, a murit miercuri seara, dupa ce a fost impuscat de un agent de politie, acesta din urma manuind gresit o arma de vanatoare. Agentul, care se afla in timpul liber, fusese chemat de prietenul sau, fiul victimei, sa-l ajute la alungarea unui mistret…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Există mai multă disponibilitate (decât în…

- Un conflict intre dascalii Scolii Gimnaziale Livada si contabila unitatii de invatamant a ajuns motiv de protest. Peste o suta de elevi, parinti si dascali s-au adunat in curtea ISJ Arad, iar ulterior in holul cladirii, cerand demisia administratorului financiar, Doina Serb. Aceasta a fost prinsa…

- Curtea de Apel Chisinau urmeaza sa decida daca tatal adolescentului de 14 ani, din satul Verejeni, raionul Telenesti, care si-a impuscat mortal prietenul in timp ce se jucau, va fi cercetat penal la libertate. Asta dupa ce procurorii au contestat decizia instantei raionale, prin care acesta fusese…

- Poliția a transmis pe Twitter ca „pericolul a fost eliminat”, dupa ce tigrul a fost ucis de proprietarul sau, lânga Turnul Eiffel, la puțin timp dupa ce a evadat. Un tigru de la circ a fost împușcat mortal, de proprietarul sau, dupa ce a evadat și se plimba pe…

- Politia din Ialomita, Ilfov, Constanta, Calarasi si Bucuresti a organizat filtre pentru a-i prinde pe agresori. Operatiunea e coordonata de seful Inspectoratului de Politie din Calarasi.

- Fondatorul principalului partid de opoziție din Kosovo, Albin Kurti, a fost plasat vineri in arest pentru ca in 2015 și 2016 a facut uz de gaze lacrimogene in parlamentul de la Pristina, in timpul mai multor ședințe, transmit AFP și Reuters. Liderul formațiunii Vetëvendosje (stânga…

- Duminica noaptea, un grav accident s-a produs la Bascov. Un autoturism cu numere de Anglia care venea dinspre Curtea de Argeș a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism parcat regulamentar. Dupa ce a vazut dezstrul pe care l-a produs, soferul, de etnie roma, a fugit lasand autoturismul pe loc.…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Dolj, Catalin Dochia, barbatul a lasat un bilet de adio in care spune ca ii pare rau pentru gestul facut. "A fost gasit spanzurat in curtea locuintei. Sambata dimineata, a fost vazut de un cetatean atarnand intr-un nuc si a sunat la 112, a fost anuntata Politia,…

- Politia spaniola a deschis focul, sambata, asupra unui barbat francez de origine marocana, aparent dezechilibrat mintal, care a strigat "Allah Akbar!" la un punct de trecere a frontierei catre Franta. Barbatul a fost ranit la sold, scrie AFP.

- Președintele judecatorilor EULEX, organismul european insarcinat cu anchetarea și judecarea dosarelor sensibile din Kosovo, și-a anunțat demisia, denunțand 'corupția' din cadrul misiunii, intr-un interviu aparut joi in cotidianul francez Le Monde, citat de AFP. Sursa foto: EULEX Kosovo /…

- Biroul de legatura NATO la Chisinau este deja funcțional pentru ca șefa oficiului este deja la Chișinau. Din primavara și-a început acest mandat. Însa deschiderea fizica a biroului se va face în luna decembrie. Într-un interviu pentru Radio Europa Libera, purtatoarea…

- Un activist politic care a pus bazele unui grup nationalist arab ce militeaza pentru crearea unui stat independent in interiorul Iranului a fost impuscat mortal in Olanda, a anuntat joi politia olandeza, relateaza Reuters. Iranianul Ahmad Mola Nissi, in varsta de 52 de ani, a infiintat Miscarea Araba…

- Cu cateva ore inaintea unei intalniri cu șeful Statului Major al Apararii din Romania, generalul Nicolae Ciuca, Dikovic a spus ca pentru Ministerul Apararii sarb și armata sarba cooperarea regionala este o prioritate, iar bunele relații cu Romania pot contribui la apararea pacii in regiune.Potrivit…

- Serbia este un factor de stabilitate in Balcani și pe calea catre aderarea sa la Uniunea Europeana ea va fi ajutata de prieteni ca Romania, relația de prietenie dintre cele doua țari vecine fiind cel mai bine reflectata de faptul ca Bucureștiul nu recunoaște independența Kosovo, a declarat miercuri,…

- Un barbat din Franța și-a impușcat mortal soția și cei trei copii, de 14, 18 și 20 de ani, dupa care s-a sinucis. Macabra desoperire a fost facuta de un alt fermier, conform observator.tv . Tragedia s-a petrecut, marți, la o ferma din localitatea Nouvion-et-Catillon, din apropiere de Reims. Cei doi…

- Președintele kosovar Hashim Thaci critica de cateva saptamani Uniunea Europeana, critici neobișnuite pe care analiștii le considera a fi legate de posibilele urmariri penale pentru crime de razboi impotriva oficialilor kosovari, comenteaza joi France Presse. "Kosovo s-a ținut…

- Un elev in varsta de 16 ani a fost agresat de doi colegi in incinta Grupului Scolar Agricol din Curtea de Arges, marti, politistii deschizand in acest caz un dosar de cercetare penala pentru lovire. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca elevii au avut initial un conflict verbal…

- Ieri, 26 octombrie 2017, in jurul orei 18.29, polițiștii Secției Nr.1 de Poliție Rurala Borod au fost sesizați in urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor prin S.N.U.A.U. 112 ca, in zona comunei bihorene Magești, a avut loc un accident de vanatoare, in urma caruia un barbat a…

- Incidente șocant in campionatul de fotbal Kosovo, la meciul Flamurtari – Vellaznimi: fanii au intrat pe teren și au lovit jucatorii! jucatorii au fost batuți pe teren de suporterii nervoși. S-a intamplat la meciul Flamurtari – Vellaznimi, runda a 11-a din Superliga kosovara. Gazdele au deschis scorul,…

- La 55 de ani tata Neluțu și-a gasit sfarșitul intr-un lan de porumb. Plecase sa iși caute vaca, dar a murit ciuruit cu 10 gloanțe. Acum, doi copii au ramas orfani. Mama lor lupta de una singura pentru dreptate și vrea sa știe cine i-a omorat soțul.