Asasinat Kuciak. Procurorul general adjunct, demis. Legături cu suspecții Rene Vanek, procurorul general adjunct al Slovaciei, a fost demis marti dupa ce a recunoscut ca a avut contacte online cu o femeie retinuta sub suspiciunea ca ar fi ordonat asasinarea ziaristului de investigatie Jan Kuciak, relateaza Reuters. Jurnalistul Jan Kuciak, care a relatat despre cazuri de frauda in care au fost implicati adesea oameni de afaceri cu conexiuni politice, a fost ucis in luna februarie a.c impreuna cu logodnica sa, in locuinta lor din Bratislava, in timp ce lucra la o investigatie jurnalistica asupra legaturilor dintre guvernul de la Bratislava si mafia italiana. Asasinarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

