Stiri pe aceeasi tema

- Alerta se mentine in Vrancea, unde doi suspecti inarmati sunt liberi. Au trecut zeci de ore de la asasinarea unui barbat, dar vinovatii nu au fost gasiti. S-au instituit filtre si nicio masina nu iese din judet fara sa fie verificata. Zeci de persoane au fost audiate.

- Asasinat in stil mafiot, in judetul Vrancea. Un om de afaceri a fost gasit impuscat in mașina sa. Primele date ale anchetei arata ca a fost urmarit in trafic, iar autoturismul a fost lovit de cel al atacatorilor. Cand barbatul a tras pe dreapta, acestia au tras.

- Falsul chirurg Matteo Politi, care a operat in mai multe clinici private din Romania, a fost retinut miercuri seara, urmand ca joi sa fie dus la Parchet, unde se va decide daca va fi ceruta arestarea lui. Matteo Politi a fost prins la Vama Curtici.

- Au trecut patru zile de la masacrul din Albania în care doi albanezi si un turc, cu afaceri în Argeș, au fost uciși în stil mafiot. Criminalii sunt înca liberi, informeaza Realitatea de Arges.

- Cantareata Anca Pop s-a sinucis? Detalii socante ies la iveala: Vezi ce mesaj a lasat inainte de a muri Lumea showbiz-ului din Romania a avut parte de un soc dupa ce cantareata Anca Pop, in varsta de doar 34 de ani, a sfarsit tragic. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, vedeta a pierdut…

- Un medic cunoscut in Vrancea s-a stins din viața dupa ce a pierdut lupta cu o boala incurabila. Doctorul vancean Danuț Ceamburu a murit la varsta de 66 de ani, chiar in ziua in care era sarbatorit Sfantul Daniel.

- Paisprezece persoane, printre care sase ostatici, au fost ucise vineri dimineata intr-un schimb de focuri intre politie si un grup de barbati care a incercat sa arunce in aer ATM-urile de la doua banci dintr-un mic oras din nord-estul Braziliei. 20 de persoane inarmate au patruns in cele doua sedii,…

- A creat un start-up. De doi ani este in Japonia, cu o bursa de cercetare la Toshiba. In timp ce tatal sau cauta piete de desfacere pentru produsele firmei in afara Romaniei, Radu Berdan vrea sa se intoarca acasa si sa puna Iasul, Moldova si Romania pe harta industriei de AI din lume. Radu Berdan este…