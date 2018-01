Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong-nam, fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un, s-a întâlnit cu un cetatean american la un hotel din Malaezia cu câteva zile înainte de a fi asasinat, în februarie anul trecut, a declarat luni în instanta un responsabil al politiei malaeziene,…

- Elaborarea superficiala a dispozițiilor cuprinse in actele normative reprezinta principala cauza a interpretarii diferite și a soluțiilor neunitare date de instanțele din Romania in cauze similare. Deseori, Inalta Curte de Casație și Justiție este sesizata pentru dezlegarea unor noțiuni de drept, astfel…

- Fostul premier Mihai Tudose a fost denuntat la Parchetul General pentru declaratiile despre steagul secuiesc. Avocatul care a depus plangerea solicita sa se verifice daca declarațiile facute fata de steagul secuiesc ar putea reprezenta infractiuni de instigare publica sau de incitare la ura sau discriminare.…

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decât expresia unui 'dement', 'latratul unui câine…

- Alina Bica, fosta sefa a DIICOT a lipsit, luni, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu. Avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.Alina Bica…

- Este una din cele mai strategice baze militare americane din Europa, însa a dat peste un inamic neasteptat: oile. Comandamentul bazei de la Deveselu, din sudul României, a intrat într-o disputa cu crescatorul unor oi care îi perturba instalatiile militare, comenteaza marti…

- Malaezia a semnat un acord, miercuri, prin care va plati compania americana Ocean Infinity cu pana la 70 de milioane de dolari daca aceasta va gasi aeronava disparuta in zborul Malaysia Airlines MH370, in cadrul unei misiuni de cautare cu durata de 90 de zile pe care o va efectua in sudul Oceanului…

- Fratele lui Radu Mazare a plecat și el in Madagascar, in vacanța, a anunțat luni avocatul acestuia, la Inalta Curte de Casație și Justiție. Luni, la ICCJ, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte de coruptie in legatura cu construirea de locuinte sociale…

- Uitati ce poze frumoase a pus ieri ministrul pe pagina sa de Facebook, stimati telespectatori, dupa ce taman s-a intors de la Kuala Lumpur, Malaezia (Malaysia, dupa cum scrie el acolo, dupa denumirea folosita de MAE pe vremea PCR)! Ne intrebam acuma, pe bune: oare omul chiar o face intentionat? Ca noua…

- Mai multe asociatii pentru apararea drepturilor omului au denuntat luni ceea ce considera a fi vointa autoritatilor franceze de a lansa un "control generalizat al persoanelor straine" cu scopul de a "le identifica si de a le examina fortat dreptul de sedere in Franta", transmite…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat, duminica, cu Marian Laurentiu Peity si Ionel Turcan, care au fost arestati pentru trafic de droguri si condamnati la moarte de Curtea de Apel. Procesele celor doi se afla în faza de judecata pe rolul Curtii Federale, anunta ministerul Justitiei.…

- Un barbat a fost arestat in Sydney , fiind acuzat ca este un „agent economic” al Coreei de Nord. Chan Han Choi, in varsta de 59 de ani, ar fi incercat sa vanda componente pentru rachete, ca intermediar al Phenianului. Daca acțiunile sale ar fi avut succes, Coreea de Nord ar fi beneficiat de zeci de…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a mers în vizita la Ionuț Gologan, românul condamnat la moarte în Malaezia pentru trafic de droguri. În urma cu cinci ani, pe 26 iunie 2012, Ionut Gologan a fost arestat pe aeroportul international din Kuala Lumpur, având asupra…

- Magdalena Serban, femeia arestata preventiv pentru uciderea unei tinere la statia de metrou Dristor si pentru o tentativa de omor la statia Costin Georgian, le-ar fi spus anchetatorilor, in cadrul audierilor care au avut loc vineri, ca regreta faptele si ...

- Noi vești despre evoluția cazului lui Ionuț Gologan, românuil condamnat la moarte în Malaezia. Tânarul prahovean a fost mutat din „Inchisoarea Iadului”, conform avocatului sau. “Ionut este mai bine. L-au mutat într-un alt penitenciar, unde conditiile…

- Trei barbați au fost inculpați marți de justiția din Malta in ancheta privind uciderea jurnalistei de investigații Daphne Caruana Galizia, pe 16 octombrie, in explozia unei bombe plasate sub mașina sa, transmit EFE și AFP. Acuzații, cu antecedente penale, sunt frații George și Alfred Degiorgio,…

- Kim Jong-nam avea 12 comprimate de atropina in rucsac atunci cand a fost agresat, pe 13 februarie, pe aeroportul international de la Kuala Lumpur, dupa care a sucombat, la putin timp, din cauza agentului, o versiune mult mai letala a gazului sarin si considerata o arma de distrugere in masa.Doua…

- Decizia instantei supreme, de a respinge contestatia lui Liviu Dragnea la punerea sub sechestru a bunurilor, este una partial nelegala, sustine avocatul presedintelui PSD, Flavia Teodosiu. "Din punctul meu de vedere, o vad partial nelegala. Noi am mai invocat niste aspecte care erau obligatoriu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea nu concepe sa aiba intreaga avere sub sechestru și a anunțat, prin avocatul sau, ca va solicita ridicarea acestei masuri asiguratorii. Liviu Dragnea are de trecut însa un hop înainte ca povestea lui să ajungă în fața judecătorilor…

- Avocatul iesean care s-a urcat beat la volan si a condus cu 150 de kilometri la ora, a fost condamnat, marti, de Înalta Curte de Casatie si Justitie, la 5 ani si 8 luni de închisoare. Decizia este definitiva, potrivit MEDIAFAX.

- Ce s-a intamplat la procesul in care Cristi Borcea și Ioan Becali sunt acuzați ca au dat mita judecatoarei Geaninei Terceanu. Fostul magistrat a șocat: ”Am crezut ca banii erau pentru ca ne-am placut reciproc”. Marți, 21 noiembrie, Inalta Curte de Casație și Justiție a judecat un nou termen al dosarului…

- Avocatul ieșean Victor Axine, care a accidentat mortal doua persoane, dupa ce a urcat beat la volan si a circulat cu masina cu o viteza de 150 de kilometri la ora, a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 5 ani si 8 luni de inchisoare, decizia fiind definitiva.

- Magistratii ICCJ au dispus achitarea fostului deputat Sebastian Ghita, acuzat de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani si a fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu, pentru ca probele si declaratiile nu sunt suficiente pentru o solutie de condamnare. Motivarea judecatorilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, vineri, contestatia depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul \'Baneasa\'.

- Decizia ar fi o modalitate de a crește presiunea asupra regimului condus de Kim Jong-Un pe care Statele Unite doresc sa il izoleze mai mult pe scena internaționala pentru a-l constrange sa renunțe la programul sau nuclear. "Președintele se va pronunța la inceputul saptamanii viitoare", a declarat…

- Coreea de Nord, o "dictatura perversa" in opinia lui Donald Trump, "nu poate sa santajeze lumea", a avertizat presedintele american intr-o alocutiune miercuri, la revenirea sa dintr-un turneu asiatic de 12 zile, relateaza France Presse.Donald Trump a promis de asemenea sa puna o "presiune…

- Coreea de Nord a adus sambata noi acuzatii la adresa presedintelui american Donald Trump, despre care a spus ca efectueaza in prezent in Asia un turneu "belicos", ceea ce nu va face decat sa intareasca ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza France Presse.Un purtator de cuvant al Ministerului…

- Patru barbati suspectati ca ar fi pus la cale impreuna cu doua femei asasinarea fratelui vitreg, cazut in dizgratie, al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, au fost desemnati luni de politia malaeziana drept cetateni nord-coreeni care au fugit din Malaezia dupa crima, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Presedintele chinez Xi Jinping a adresat, intr-un demers foarte rar, un mesaj liderului nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza joi agentia nord-coreeana KCNA, preluata de AFP.Acest mesaj constituie probabil un semnal de incalzire a relatiilor dintre cele doua tari vecine, comenteaza France Presse.…

- Decizia nu este insa definitiva si poate fi contestata de DNA. Gabriel Sandu le-a cerut magistratilor de la Judecatoria Sectorului 4 sa-l elibereze conditionat din inchisoare, sustinand ca ultimii trei ani au fost 'de mare chin' pentru el in penitenciar. 'Ultimii trei ani au fost de mare chin,…

- "Ultimii trei ani au fost de mare chin, cu fiecare iarna in penitenciar. Am un baietel de 5 ani. Am muncit 200 de zile, in fiecare zi m-am trezit la 5,00 dimineata si am mers la munca. Am participat la toate activitatile din penitenciar. Familia mea si copiii mei au mai multa nevoie de mine", le-a…