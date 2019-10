Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat luni ca tara sa va continua sa sustina aflarea adevarului in legatura cu moartea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, ucis acum un an la consulatul saudit din Istanbul, subliniind ca unii dintre asasinii acestuia par sa se sustraga justitiei,…

- Hatice Cengiz, logodnica jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis in 2018 in Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, a declarat, in cadrul unui interviu acordat agenției germane de știri DPA, ca este convinsa ca Arabia Saudita va plati pentru moartea acestuia, scrie Mediafax.

- Printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, a spus ca isi asuma responsabilitatea asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, dar a subliniat ca a aflat despre aceasta dupa comiterea faptelor, a informat joi canalul american de televiziune PBS, noteaza agentia France Presse, citata de Agerpres.

- Sora printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman a fost condamnata joi la Paris la 10 luni de inchisoare cu suspendare si 10.000 de euro amenda pentru complicitate la violentele la care a fost supus de personalul sau un instalator chemat la apartamentul de lux al printesei din capitala franceza,…