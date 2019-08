Stiri pe aceeasi tema

- Procurori slovaci au declarat luni ca vor cerceta contactele dintre oameni politici si presupusul comanditar al asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, ucis in februarie 2018, informeaza AFP. Acest anunt survine pe fondul scurgerilor in mass-media a unor mesaje in care suspecti…

- Ministrul de Interne, Andrei Nastase, a semnat un ordin vineri, 26 iulie, prin care a desfiintat Directia a cincea din cadrul Inspectoratului National de Investigatii al MAI. Potrivit ministrului, directia respectiva se ocupa de interceptarea si filarea ilegala a persoanelor incomode guvernarii PDM,…

- Trei persoane au fost puse sub control judiciar de procurorii DIICOT intr-un dosar ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic de minori. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, miercuri, procurorii DIICOT Ploiesti si ofiterii de politie judiciara…

- Trei indivizi au fost incuplați pentru asasinarea jurnalistei anticorupție Daphne Caruana Galizia, ucisa cu un vehicul-capcana in octombrie 2017, informeaza cotidianul The Guardian. Cei trei incuplați, Vincent Muscat și frații Alfred și George Degiorgio, au fost arestați in luna decembrie. Ministerul…

- Procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala și ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Politie Transporturi au efectuat, marți, 25 de perchezitii domiciliare, in Capitala și in patru județe, intr-o cauza in care se efectueaza urmarirea penala “in rem” sub aspectul savarsirii de catre…

- Daniel Decebal, consilier local, PMP- Asteptari mult mai mari din spre clasa politica; se produce un schimb de generatii da si modul de a face politica „ Clasa politica e alta, iar campania electorala pentru alegerile europarlamentare si referendum a avut o evolutie foarte buna. A fost o campanie electorala…