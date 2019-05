Doan Thi Huong, in varsta de 30 de ani, a fost acuzata alaturi de o femeie din Indonezia ca l-a otravit pe Kim Jong Nam aruncandu-i in fata o substanta chimica toxica la aeroportul din Kuala Lumpur in februarie 2017. Procurorii din Malaezia au renuntat la acuzatiile impotriva ei in aprilie dupa ce ea a pledat vinovata privind un alt cap de acuzare, acela de a rani o alta persoana.



Cu cateva saptamani inainte Siti Aisyah – cealalta persoana care a fost acuzata in acest caz – a fost eliberata dupa ce acuzatiile impotriva sa au fost retrase de asemenea.



Oficialii sud-coreeni…