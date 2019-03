Adrian Hong Chang, de nationalitate mexicana, dar rezident in Statele Unite, ”a intrat in contact, la cinci zile dupa asalt, cu FBI, la New York, pentru a-i preda informatii referitoare la incidentul de la ambasada si material audiovizual obtinut”, a anuntat Audienta Nationala intr-un comunicat. Potrivit judecatorului de instructie insarcinat cu dosarul, Hong Chang a precizat ca a actionat din proprie initiativa.



Aceste informatii sunt primele informatii oficiale de la misteriosul asalt la ambasada, care a avut loc la 22 februarie, cu cateva zile inaintea summitului de la Hanoi intre…