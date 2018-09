Stiri pe aceeasi tema

- Situatie alarmanta in Sectorul 3 din Bucuresti, unde in zona ghenelor si a pubelelor s-au acumulat munti de gunoaie, care pun in pericol sanatatea tuturor locuitorilor. Pe strada Jean Steriadi, de exemplu, o cantitate uriasa de deseuri menajere se afla chiar langa un loc de joaca, iar copiii risca sa…

- Pe mai multe strazi din Capitala se circula cu dificultate. Potrivit reprezentantilor Serviciului InfoTrafic al INP, flux majorat de transport se inregistreaza pe urmatoarele adrese.Sectorul Buiucani: M.

- Restrictii de circulatie in Capitala. Traficul rutier de pe strada Alexandru Lapusneanu, pe tronsonul dintre bulevardul Stefan cel Mare si Sfant si strada 31 August, va fi suspendat de astazi si pana in data de 9 septembrie.

- Traficul rutier este aglomerat duminica pe autostrada A1 Pitesti – Bucuresti, pe sensul catre Capitala, precum si la intrarea in Bucuresti. Circulatia se desfasoara cu dificultate si pe Valea Prahovei, unde s-au format coloane de masini, viteza de mers fiind de 10-15 km/h.

- In unele zone din Timișoara, trecatorii au ca priveliște saci plini de deșeuri, iar in altele mirosul pestilențial ii impiedica pe locatari sa deschida geamurile. Iar asta se intampla intr-o viitoare capitala culturala europeana.

- Chiar daca municipalitatea a incercat sa ia masuri drastice impotriva celor care dau dovada mereu de un comportament necivilizat, așa cum se intampla la fiecare eveniment de anvergura desfașurat in oraș, strazile și spațiile “calcate” de petrecareți raman de fiecare data sufocate de gunoaie. Nu este…

- Ploile care nu mai contenesc de cateva saptamani au avut o noua rabufnire duminica, cand, dupa cateva reprize torențiale, a urmat una extrem de puternica, fenomenul fiind cunoscut drept rupere de nori.Practic, din cer se revarsau perdele de apa, in stropi mari și grei, vizibilitatea fiind extrem de…

- Dependenți de mersul pe doua roți, artiști in acrobații pe bicicleta, sau doar ciliști de ocazie sunt așteptați pe 22 septembrie, in Parcul Tineretului din Capitala, la ”Love4bike”, un eveniment organizat de Primaria Sectorului 4, care va duce dragostea pentru biciclete la un nou nivel.Destinat…