Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre vestiarele de la Cornișa Aquapark & Sports Cornișa s-a transformat pe perioada festivalului intr-una dintre cele mai importante incaperi din Botoșani. Și aceasta pentru ca acolo și-au pregatit artiștii aparițiile in fața publicului.

- La mai puțin de 24 de ore de la incheierea festivalului de la Cornișa Aquapark & Sports, primarul municipiului Botoșani, inițiatorul proiectului in anul 2008, a dorit sa transmita un mesaj tuturor participanților.

- Atmosfera de la Cornișa Aquapark & Sports a erupt la intrarea pe scena a lui Connect-R. Artistul a așteptat cateva minute in culise, timp in care spectatorii, mai ales cei mici, au inceput sa ii scandeze numele.

- Pe la ora 21:00 in fața spectatorilor de la Cornișa Aquapark & Sports a ajuns Feli, artista devenita cunoscuta dupa ce in 2012 a evoluat pana in semifinalele emisiunii-concurs Vocea Romaniei de la Pro TV.

- Prima seara a manifestarilor din cadrul Zilelor Orașului Botoșani, care coincid in acest an cu inaugurarea Cornișa Aquapark & Sports, au adus probabil cel mai mare numar de participanți de la sarbatorirea acestora din urma cu mai bine de doua decenii.

- Vremea in weekend 5-7 aprilie 2019. Prognoza meteo anunța zile racoroase și sunt așteptate sa cada doar ploi slabe locale in Banat, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, indeosebi in cursul zilei de duminica. In restul teritoriului vremea va fi frumoasa.

- Meteorologii au in continuarea vești nu foarte bune despre evoluția vremii in Romania. Abia sambata vom primi ceva mai multe grade in termometre. Vineri - Vremea va fi in continuare usor mai rece decat in mod normal la aceasta data in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari mai…