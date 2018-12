Stiri pe aceeasi tema

- Situatia nu s-a calmat nici in zi de sarbatoare, la Rusanesti, comuna din Olt unde trebuie sacrificati porcii, dupa ce au fost confirmate trei focare de pesta porcina. Localnicii au iesit si ieri in strada si din nou a fost scandal mare. De cinci zile, sunt in razboi cu autoritatile si fac zid in fata…

- Zeci de jandarmi au intervenit, joi dimineața, in satul Rusanești din județul Olt, acolo unde localnicii au refuzat sa le permita autoritaților sa intre in curți și sa le omoare porcii suspecți de pesta porcina. Un localnic, Nicu Defta, a postat pe rețelele de socializare imagini cu strazile impanzite…

- Rusaneștenii, deși au incercat și astazi sa opuna rezistența medicilor veterinari, sunt nevoiți sa-i lase pe aceștia sa le omoare porcii pe care inca nu i-au sacrificat. Dupa doua zile in care cetațenii din Rusanești s-au opus acțiunii veterinarilor, deși ...

- Cilieni este urmatoarea localitate afectata de pesta porcina africana in Olt, dupa ce trei focare au fost deja confirmate la Rusanești. De data aceasta noi cazuri de mortalitate la porci au aparut in ferma unui satean din Cilieni, care de ...

- Pesta porcina a fost confirmata, vineri, intr-o gospodarie de la periferia localitatii Rusanesti din judetul Olt, situata la trei kilometri de judetul Teleorman, in apropierea zonei unde au fost confirmate cazuri de pesta porcina africana la mistreti.

- Tiruri de rachete palestiniene si atacuri aeriene israeliene in Fasia Gaza au avut loc in noaptea de luni spre marti, prelugind cea mai grava confruntare de la sfarsitul razboiului din 2014 si reinviind spectrul unui nou conflict, relateaza AFP.

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt a impus miercuri-dimineața masuri de supraveghere in noua localitați din Olt, dupa ce in județul vecin, teleorman, a fost identificat primul caz de pesta porcina, la un purcel abandonat intr-o padure ...

- Vicepreședintele PSD Paul Stanescu nu o susține pe Gabriela Firea la conducerea partidului, în cazul în care se va decide schimbarea lui Liviu Dragnea din fruntea social democraților, iar Firea ar candida, transmite Realitatea de Olt.