Așa trăiesc locuitorii în cea mai bogată țară din lume In plina criza mondiala, cea mai bogata tara din lume a avut o crestere economica de 42%. Activele fondurilor suverane ale emiratului Qatar au depasit 320 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial al autoritatii pentru investitii de la Doha, Hussein al-Abdullah. Qatar a acumulat surplusuri bugetare ca urmare a resurselor de gaze naturale si petrol si a cresterii pretului energiei la nivel mondial. Fondurile investesc banii acumulati in active din strainatate, mai ales in Franta, precum Total, unde Qatar are o participatie de 3%, sau grupul LVMH, unde detine 1%. Emiratul a preluat si clubul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza mondiala, cea mai bogata tara din lume a avut o crestere economica de 42%, scrie capital.ro. Activele fondurilor suverane ale emiratului Qatar au depasit 320 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial al autoritatii pentru investitii de la Doha, Hussein al-Abdullah. Qatar a acumulat…

- "Ingrijorarea pescarilor este dincolo de puterea de rezistența. A se vedea populațiile de cormorani. Am discutat cu comisarul. A vazut Romania. Pentru a fi expresiv, persuasiv, a fi convingator, i-am spus ca cormoranii in Romania fac baie in piscine. Atat de mulți... nu se mai feresc de oameni. De…

- Malta le va oferi britanicilor care traiesc in Malta un permis de sedere pe zece ani care asigura aceleasi drepturi pe care le au in prezent daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara acord, a declarat miercuri premierul Joseph Muscat, relateaza Reuters. Malta vrea sa fie cea mai prietenoasa…

- Printre cei adunați in Camera Comunelor, marți și miercuri, pentru a vota acordul pentru Brexit și moțiunea de cenzura impotriva Theresei May, se afla și Tulip Siddiq, un parlamentar laburist care ar fi trebuit sa fie in spital și sa nasca in ziua in care a fost programat votul, scrie BBC News. In imaginile…

- Vedeți mai jos primele reacții fața de votul de marți seara din Parlamentul britanic: Macron: Presiunea este de partea Marii Britanii 'Presiunea este de partea' Marii Britanii dupa respingerea acordului privind Brexit-ul de catre Parlamentul de la Londra, a declarat marti presedintele…

- "Se pare ca exista mai multi britanici care ar fi preferat sa ramana decat sa iasa" din Uniunea Europeana, a spus Lagarde la o conferinta la Washington, relateaza AFP."Cred ca exista regrete in multe parti din Europa. Cred ca exista mai multe regrete in Marea Britanie decat in urma cu sase luni",…

- Negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene au convenit joi textul documentului comun care stabileste obiectivele pentru viitoare relatie post-Brexit, a anuntat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit dpa. Documentul are nevoie acum de aprobarea politica a Londrei si a…

- Romania si Marea Britanie ar trebui sa priveasca viitorul cu ambitie dupa Brexit, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Andrew Mitchell, comisarul pentru comert cu Europa al Marii Britanii. El a vorbit si despre actualul Acord de Retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeana,…