Viorica Dancila a incercat sa țina un discurs in engleza la un eveniment cultural organizat in 2017. Ideile prezentate sunt greu de descifrat, in condițiile in care multe cuvinte nu sunt rostite corect, semn ca exprimarea verbala este cu adevarat chinuitoare pentru premier. Inainte de a deveni prim-ministru, Viorica Dancila a fost europarlamentar timp de 9 ani.... View Article