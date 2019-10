Sinucidere in gara Campina. O femeie de 34 de ani s-a aruncat in fata trenului

Tragedie, astazi, in zona garii Campina. O tanara de 34 de ani s-a aruncat in fata unui tren între stația TF Câmpina și Comarnic, în zona macazelor. Femeia era din Breaza si in urma impactului cu trenul Inter Regio, care se deplasa pe ruta… [citeste mai departe]