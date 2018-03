Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea s-a rugat de noi sa o numim pe Laura Codruta Kovesi la DNA pentru a-l ajuta in Dosarul Referendumului, sustine fostul premier Victor Ponta, declaratia venind dupa ce marti seata Dragnea a spus ca sefii DIICOT si DNA au fost pusi de SRI.

- Apple va cumpara serviciul de abonament pentru reviste Texture, pentru o suma pe care nu a vrut sa o faca publica. Platforma Texture este detinuta de compania Next Issue Media si ofera utilizatorilor din Statele Unite acces nelimitat la peste 200 de publicatii, potrivit BBC. Aplicatia…

- Cu toții știm ca lamaile au multe vitamine, fiind foarte bune pentru sanatate. Ele au și proprietați antibacteriane și antiseptice. Imbunatatește viața-pentru asta taie niște lamai și pune-le in locul in care dormi. Lasa-le peste noapte. Repeta asta zilnic. Iata beneficiile pe care ți le asigura:Aerul…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu susține ca fostul președinte Traian Basescu trebuia distrus pentru ca era un șef de stat care facea rau țarii. "Greșeala noastra a constant in faptul ca nu am mers...

- Cu ajutorul vedetei si a specialistilor din saloanele Silhouette, șapte femei din toata țara iși vor transforma radical stilul de viața in urmatoarele trei luni. Mii de femei din toata țara s-au inscris in preselecțiile campaniei “Nu exista nu se poate”, lansata de Andreea Marin și Top Line, in dorința…

- Mareike Spaleck, 31 de ani, ii incanta pe germani in fiecare saptamana pe germani cu formele sale. Antrenoarea de fitness apare pe postul tv SAT 1 in show-ul "The Biggest Loser", unde-i pregatește pe concurenții dornici sa dea jos cat mai multe kilograme. "Și eu, ca sa ma mențin in forma, intru de patru…

- Fierul de calcat constituie vedeta unei expozitii gazduite de Muzeul Judetean de Istorie Buzau. Cele mai multe exponate, unele vechi de peste 300 de ani, fac parte din colectia personala a unui buzoian, Razvan Lesevschi. Vernisajul ineditei expozitii a avut loc, miercuri, in prezenta unui public numeros.

- Fostul președinte Traian Basescu are o reație dura, dupa ce Comisia de Control a SRI a refuzat audierea lui Liviu Dragnea pe data de 20 martie, pe motiv ca atunci l-ar fi așteptat pe Traian Basescu. Fostul președinte le transmite membrilor Comisiei sa-l cheme pe Dragnea și sa-l caute ulterior.”Salvati-l…

- Expoziție inedita, astazi, la Muzeul Județean. Buzoienii au avut ocazia sa vada o expoziție dedicata fierului de calcat, fiind prezentate unele dintre primele modele aparute in lume. Expoziția a fost organizata cu sprijinul colecționarului buzoian Razvan Leșevschi și a Muzeului Național al Agriculturii…

- Tanara de 29 de ani, din localitatea Trestiana, care și-a batut baiețelul in varsta de 10 ani și pe care l-a ars cu fierul de calcat, a fost condamnata de judecatorii barladeni la trei de inchisoare cu suspendare.

- O expozitie unica pentru buzoieni! Consiliul Judetean Buzau prin Muzeul Judetean si cu sprijinul Muzeului National al Agriculturii Slobozia organizazea Expozitia „Fierul de calcat – Istoric, utilitate si rafinament”. Vor fi expuse obiecte dintr-o colectie privata ce apartine lui Razvan Lesevki. Vernisajul…

- Fiica lui Ion Tiriac si fiica Ritei Muresan si-au dat mana pentru organizarea Bucharest Charity Fashion Show. Gloria Muresan si Ioana Tiriac Cum martie este prin excelenta luna dedicata tuturor femeilor, Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria readuce in prim-plan programul „Ajuta o mama sa se ridice…

- Extrem de ieftina și sanatoasa, aceasta planta este folosita inca din cele mai vechi timpuri pentru aromatizarea și decorarea preparatelor.Mulți o folosesc doar pentru decor, fara a ști ca este o bomba de sanatate, care ajuta la traterea a zeci de boli: inhiba cancerul, alunga durerile, ține anemia…

- Iata ingredientele: VarzaMorcoviSfecla rosieLegume cu frunze verzi (salata verde, spanac, rucola etc.)zeama de lamaieUlei de masline Se pun 3 parti varza, o parte morcovi, o parte sfecla rosie. Varza se taie fideluta, iar morcovii si sfecla se dau pe razatoarea…

- Ioan Valeriu Achiriloaie (27 de ani), unul dintre cei mai buni schiori ai Romaniei, a avut parte de o surpriza neplacuta inainte de Jocurile Olimpice de La PeyongChang 2018: a fost scos de pe lista de participanti in ultima clipa, din cauza unei erori a Federatiei Romane de Schi si Biatlon. El a…

- Este putin probabil ca afacerea ta sa fie unica pe piata! Cu siguranta exista deja o concurenta fata de care va trebui sa vii cu ceva in plus pentru a atrage clientii si chiar investitorii! Iar acest lucru trebuie luat in calcul inca de la primii pasi! Planul de afaceri iti va fi solicitat doar […]

- Craiovenii trebuie sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele aflate in fata imobilelor in care locuiesc, avand in vedere ca in municipiu se mentine pana pe 1 martie codul portocaliu de ninsoare, viscol și temperaturi scazute. Indepartarea zapezii și ...

- Ion Oncescu a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate, din pacate nu a mai putut continua sa ramana in Republica Dominicana, alaturi de ceilalți Faimoși. Fanii cer cu disperare inlocuirea lui și mai exact il vor pe Bogdan Stoica, fratele lui Andrei Stoica. Aceștia au creat un grup…

- Suprasolicitarea organismului cu mincare mai grasa și mai multa decit de obicei duce la o suprasolicitare a ficatului. Alimentele digerate pleaca de la nivelul intestinului direct catre ficat, unde sint metabolizate, apoi trimise catre alte organe, in funcție de nevoile organismului. Ceaiul de anghinare,…

- A trecut de ceva vreme perioada in care eram un gamer „hardcore” si petreceam doua-trei ore in fiecare zi in lumi virtuale. Mai am astazi instalate pe computer doar doua jocuri pe care le rulez ocazional, in weekend: Star Trek Online si Counter-Strike: Global Offensive. In aceste conditii, am cautat…

- Rinichii sunt responsabili cu filtrarea toxinelor din sânge și urina. De aceea, este extrem de important sa consumi bauturi care ajuta la detoxifierea rinichilor și la buna lor funcționare.

- ♦ Aproape toata productia locala de haine, textile si incaltaminte ia drumul exporturilor, ajungand in depozitele marilor retaileri precum H & M, Zara sau Max Mara. Desi valoarea totala a exporturilor de profil a ramas relativ stabila, exporturile totale ale Romaniei au crescut puternic. …

- In biserica, la rand la spovedit: o olteanca, o ardeleanca si o moldoveanca. Olteanca intra prima. - Ia spune. Ai calcat stramb vreodata? - Da, parinte! - Atunci, trebuie sa ocolesti biserica de cate ori ai pacatuit, citind din cartea de rugaciuni! Olteanca da doua ture…

- Tatiana Jizdan are 30 de ani, este nascuta la Anenii Noi, satul Geamana. Și-a facut studiile in Romania și a devenit invațator pentru clasele primare și preșcolare in Romania. A activat 2 ani la Chișinau, la o gradinița privata, dar salariul mizer pe care il primea a facut-o sa renunțe și sa plece din…

- Te-ai putea intreba cum te face statul la un serial sa avansezi in relație. Daca statul pe canapea tot weekendul te face sa crezi ca-ți pierzi viața, ei bine iata ca studiile contrazic aceasta idee. “binge watching” sau vizionarea a mai mult de șapte episoade dintr-un serial intr-o singura zi, așa cum…

- Frunzele de dafin sunt folosite inca din cele mai vechi timpuri atat pentru a aroma mancarea cat și pentru a ameliora starea de boala favorizand sanatatea. Bucurandu-se de minunate calitați antibacteriene și antivirale foile de dafin reprezinta un remediu bun inclusiv pentru a trata plagile,…

- Grecia va reusi o "iesire curata" din memorandumurile de imprumut, adica fara a contracta o linie preventiva de credit, este de parere ministrul grec de finante, Euclid Tsakalotos, potrivit Rador, care citeaza Reuters. Ministrul grec de finante a subliniat ca in lunile urmatoare, tara va elabora propriul…

- Din ce in ce mai mulți antreprenori pornesc o afacere pe Amazon, insa organizarea intregului business le da mari batai de cap celor care vor sa fie unul de succes. Alexandru Jurca, specialist in business online, ne-a oferit un top al celor mai bune 10 aplicații care te ajuta sa-ți crești afacerea online…

- Lamaia este acida, cu aroma specifica și gust acru, fiind fructul cel mai bogat in vitamina C, necesara organismului. Acest fruct imbunatatește imunitatea, intarește vasele de sange, ajuta la vindecarea pielii si chiar la blocarea dezvoltarii anumitor celule care pot declansa aparitia cancerului.…

- La 80 de ani merg la sala de fitness! Familia Moțoc, din Bistrița, surprinde datorita motivației de care da dovada, cei doi soți facand sport de patru ori pe saptamana, cu un antrenor personal. Cei doi se motiveaza spunandu-și ca „sportul este totul, un medicament pe viața și pentru viața”, iar povestea…

- Recunosc, imi place Popper. Imi place apelul sau la ratiune, optimismul sau infranat dar mai ales faptul ca nu neaga existenta unui adevar absolut. Pornind de la ideea popperiana citata in titlu, an de an propun studentilor mei realizarea unui experiment social care sa ii ajute sa observe prejudecata,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca nu se simte responsabil pentru ce s-a intamplat in timpul furtunii puternice in urma careia un tanar a murit și ca nu a facut nicio verificare, nicio ancheta in primarie și, mai mult, el are conștiința curata. Robu a fost chemat in calitate de martor la audieri…

- Doi antreprenori din Timisoara au creat "inginerul virtual" - o solutie IT ce foloseste inteligenta artificiala care ajuta fermierii sa controleze mai usor tot ce tine de plantatii - precum irigatiile, starea solului sau tratamentele chimice. Sistemul creat de ei poate fi folosit si in domenii precum…

- Mesele bogate in mancaruri grase pot ingreuna digestia, ceea ce duce la aparitia senzatiei de balonare. In loc sa apelezi la medicamentele clasice, incearca un remediu natural, carbunele vegetal.

- Impaturitul hainelor nu e chiar cea mai popular activitate in randul oamenilor. Cu toate ca tehnologia avansata a ”atins” atat de mult domenii, unele au scapat pana acum. Daca exista masini de spalat haine, de spalat vase, aspiratoare, de ce nu ar exista si o masina de impaturit haine?

- Designerul Tina Olari vine cu noi surprize la inceput de 2018. Bistrițeanca a realizat un corset modelator, care nu doar le ajuta pe doamne și domnișoare sa slabeasca, ci mascheaza și toate imperfecțiunile sub rochii.

- Peste 2.500 de amatori de distractie au platit biletul de 28,90 euro pentru a lua parte la o petrecere fierbinte la discoteca, Mallorcaparty de la EWERK din orasul german Saarbrucken. Aceasta s-a sfarsit insa cu imbranceli, cativa raniti si o masiva interventie a politiei. Incidentul din dimineata zilei…

- Nici o femeie nu scapa de vergeturi. Fie ca acestea apar dupa naștere sau din cauza pierderii sau creșterii in greutate intr-un timp foarte scurt, vergeturile fa parte din viața fiecarei femei. Ele nu sunt neaparat un defect pentru ca arata faptul ca ceva s-a schimbat in corpul tau. De cele…

- Edemul nu este periculos el insusi, ci doar inconfortabil. Cel mai bine este sa rezolvi cauza problemei. Daca umflatura este cauzata de sarcina, atunci vei scapa de ea dupa ce nasti. Vorbeste cu doctorul de familie pentru a sti de ce ai picioarele umflate. Iata cateva solutii pentru a scapa…

- Costel Paduraru este un personaj deja cunoscut in randul oamenilor legii. Dupa ce a fost cercetat pentru ultraj, in urma cu cinci ani și aflat sub control judiciar, barbatul a ajuns din nou in atenția polițiștilor din cauza faptelor sale.

- Pentru a fi mai fericit si mai sanatos trebuie mai degraba sa actionezi, ci nu sa ai mai multi bani. 2018 este un an nou si o oportunitate pentru tine "sa-ti dai un restart". Chiar daca nu exista nicio diferenta intre a face o schimbare pe 31 decembrie sau 1 ianuarie, cand folosesti o anumita…

- O moldoveanca a fost batuta cu fierul de calcat si ranita cu o sabie de concubinul sau. Conflictul dintre cei doi a avut loc la Moscova. Potrivit informatiilor, barbatul, cu antecedente penale, a luat o sabie care atarna pe perete si a ranit-o la cap, ureche si umar.

- Exista metode științifice puse la punct de specialiști in domeniul somnului care te ajuta sa adormi repede. Incearca sfaturile lor și afla cum adormi repede și bine, fiindca și calitatea somnului conteaza. Fa balonașe. Poate parea ridicol, dar cateva balonașe de sapun facute inainte de a te duce in…

- O femeie de 29 de ani din localitatea Trestiana, judetul Vaslui, a fost trimisa in judecata de procurori, fiind acuzata de rele tratamente aplicate minorului si violente in familie. Aceasta este acuzata ca si-a maltratat propriul fiu.

- Cu timpul, obiectele din argint iși pierd stralucirea și capata așa-numita patina, adica se oxideaza. Este un fenoment ce nu poate fi oprit, dar patina poate fi eliminata periodic prin metode naturale. Afla cum se curața argintul fara sa depui un efort prea mare. Ingredientele folosite sunt folie de…

- Este oare posibil sa-ti “virusezi” creierul cu produse naturale astfel incat sa functioneze mai bine, mai repede, sa fii mai concentrate si mai productive? Ei bine, da! Este vorba despre o gama de produse numite nootropice. CE SUNT NOOTROPICELE? Noo

- Satul Limba este amplasat pe malul Muresului la cativa kilometri de Alba Iulia Un sat din Alba cu 150 de suflete a ajuns un exemplu despre modul in care o mica comunitate se gospodareste singura. Satenii au format o asociatie cu ajutorul careia organizeaza evenimentele de suflet ale localitatii, ii…

- Ce mananca Adrian Mutu de Revelion. Fostul fotbalist a dezvaluit ca ii place sa gateasca, iar mancarea lui preferata este sancocho. ”Este o mancare specifica din Republica Dominicana, in care se pune toate tipurile de carne, toate tipurile de legume, plus mango. Se lasa vreo cinci-șase ore la foc mic.…