- Semnificații numerologice 2019. Anul 2019 este consierat anul schimbarilor. Acesta sta sub semnul cifrei 3, un numar cu semnificații majore. Iata ce va insemna anul 2019 pentru tine și cum iți caculezi anul personal, in funcție de data nașterii.

- Exemplu: Daca te-ai nascut intr-o zi de 17, aduna 1 cu 7 si va rezulta 8. Rezultatul trebuie adunat din nou cu 1, caci 1 este numarul liderilor, numarul banilor. 1+8= 9, deci cifra banilor va fi 9. Vezi mai jos interpretarile pentru cifra ta. Ce noroc ai la bani, in functie de ziua nasterii:…

- Știai ca grupa ta de sange iți spune ce fel de mancare ar trebui sa consumi? Daca urmezi dieta Grupei de Sange ai toate șansele sa pierzi din kilogramele in plus acumulate, spun nutriționiștii. Desigur, e necesar sa cunoști cu exactitate ce tip de sange ai.

- Incepand de astazi, prezentarea contractului de vanzare-cumparare, a celui de construire sau a extrasului de carte funciara semnat si stampilat, eliberat de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, nu mai este obligatorie pentru obtinerea documentelor de identitate. Extrasele de carte funciara…

- Fii pe faza si la viata ta. Simti aerul schimbarii? Universul orchestreaza totul perfect si le aseaza "cu mana" : dupa zile ca de maraton si cu energii extrem de puternice de schimbare, avem nevoie sa ne relaxam, sa ne tragem sufletul si sa ne bucuram activ de viata, ca sa se aseze ce tocmai…

- Construita initial in 1952 pentru muncitorii care lucrau in prelucrarea lemnului, localitatea Tone River a fost abandonata in urma cu peste un deceniu si a devenit apoi o destinatie preferata a amatorilor de aventuri in salbaticie. Persoanele care aspira sa devina primari ai acestei localitati,…

- Guvernul a stabilit ca toate persoanele care lucreaza la stat si care detin un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat sa primesca un spor pentru munca desfasurata in timpul programului de lucru normal, fara a se mai tine cont de tipul handicapului, asa cum era pana acum. Sporul…

- Mama BerbecTe pricepi foarte bine sa setezi limite copiilor, iar ei vor crește cu repere foarte clare care sa-i țina in siguranța.Mama TaurAi bun gust și te bazezi pe intuiție. Iți inveți copiii, inca de mici, cum sa se foloseasca de resurse precum banii, timpul și energia.