Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Protectia Consumatorului atrage atentia asupra unor produse „de post” care pacalesc cumparatorii de buna credinta. Pentru a evita astfel de situatii, specialistii au cateva recomandari.

- Dupa viscolul și gerul aprig, temperaturile incep sa creasca simțitor. Meteorologii anunța vreme in incalzire, cu maxime termice de pana la 12 grade Celsius spre finalul saptamanii. Modificarile climaterice pot aduce, insa, tulburari ale starii de sanatate. Dr. Mirela Miertoiu, medic generalist, ne…

- Mucenici moldovenesti Ingrediente: - 700 g faina - 100 g zahar - 50 g margarina - 2 linguri miere de albine - 4 linguri ulei - 25 g drojdie - 300 ml apa - 1 plic zahar vanilat - nuca macinata Pentru sirop: 1 lingurita…

- BLESTEMELE nu sunt o gluma. Vezi cum scapi de ele si cum te simti daca asupra ta a fost aruncat ceva necurat In general, blestemele sunt aruncate de oameni mahniti sau raniti de cei de langa ei. Sunt cuvinte spuse la nervi! Blesteme: tot ce trebuie sa stii despre ele! Fie ca tu crezi in ele sau nu,…

- Aplicatia care ofera RECOMPENSE substantiale tinerilor daca nu folosesc telefonul mobil. Ce pot castiga daca renunta la cel putin 20 minute pe zi. Prin utilizarea ei, elevii acumuleaza puncte pe care le pot schimba in bilete de cinema, popcorn sau cafea gratuita. Hold este populara in Norvegia, Danemarca…

- Ateroscleroza se refera la o serie de modificari ale arterelor inimii, constand in depunerea si infiltrararea de grasimi, lipide, polizaharide, sange, tesut fibros si depozite de calciu in peretii arterelor.

- Ingrediente 3 linguri unt1-2 ardei grași, feliați1 ceapa, tocata2 lingurițe usturoi, pisat3 lingurițe mix de condimente4 cotlete de porc100 ml supa de pui100 g smantanasarepiperorez fiert, opțional Afla cum se prepara cotletele de porc…

- Ingrediente: 800 g broccoli 100 g unt 100 g cascaval un praf nucsoara un praf bicarbonat de sodiu sare piper Mod de preparere: 1. Inlatura coditele groase ale buchetelor de broccoli si taie in mai multe inflorescente. 2. Pune suficienta apa la fiert intr-o cratita si adauga broccoli cand apa clocoteste,…

- Ingrediente: 200 g iaurt grecesc degresat, 50 ml ulei, 1 banana bine coapta, 2 oua, 200 g faina, 70 g cacao, 1 lingurița esența de vanilie, 1 praf de sare, 1 lingurița praf de copt, 100 g ciocolata neagra, 100 ...

- Sambata, 24 februarie 2018, ora 12.00, la Casa Memoriala „Tudor Arghezi - Marțișor” (Str. Marțișor 26) invitam copiii cu varste de 6-10 ani la prima ședința din cadrul modulului „Animale și creaturi fantastice in arta”. O intalnire inedita cu Zdreanța, cel mai iubit caine din literatura romana, dar…

- Se apropie vara si fiecare femeie se gandeste deja ca trebuie sa arate superb in noul costum de baie. E timpul sa treci la atac si sa iei cateva masuri, care te vor ajuta sa scapi de cele cateva kilograme care te incomodeaza . Ca sa fii sigura ca eforturile tale pe ultima suta de metri inainte de…

- Sanatatea are nevoie doar de doua ingrediente și anume alimentație și mișcare. Iar pentru ca aceste doua ingrediente sa funcționeze timp indelungat ai nevoie de disciplina. O viața activa va ține la distanța afecțiunile și te va ajuta sa iți indeplinești toate planurile. Daca faci parte din…

- Ingrediente 450 grame de carne tocata slaba (vita sau amestec) 1 conserva de fasole (400-450 grame) 1 conserva rosii (400-450 grame) 2 linguri pasta de tomate 1 ceapa mare 2 catei de usturoi 1 lingura ulei 2 ardei iuti uscati sau 3-4 lingurite boia de ardei iute 1 lingurita de oregano uscat 1 lingurita…

- Rețete pentru postul Paștelui. Luni, 19 februarie, incepe o perioada de restricții culinare (și nu numai) ce se intinde pana pe 8 aprilie, cand sarbatorim Invierea. E un post greu, care are doar doua dezlegari la pește, de Buna Vestire (25 martie) și de Florii (1 aprilie). Soluția pentru a da gust meselor,…

- Mihaela Bilic, medic nutriționist, dezvaluie care sunt cele doua ingrediente pe care ar trebui sa le excludem din meniul zilnic sau, cel puțin, sa le consumam cat mai rar, deoarece afecteaza nu doar silueta, ci și sanatatea intregului organism. Exista doua ingrediente care, atunci cand sunt consumate…

- Ingrediente 1 cana faina malai 300 gr carnati de casa 100 gr telemea oaie unt pentru uns forma 1 lingura ulei sare smantana pentru servire Preparare Intr-o oala punem 1 l apa la fiert. Cand apa e aproape gata de a da in clocot, adaugam sarea si malaiul in ploaie. Fierbem o mamaliga mai moale. In uleiul…

- Socul este bun pentru numeroase afectiuni. El contine saruri, uleiuri esentiale, vitamine, este un bun antioxidant si ajuta in curele de slabire. Inca din Antichitate sunt apreciate calitatile terapeutice ale socului. Socul este folosit atat ca medicament, cat si ca aliment, fiind folosit la prepararea…

- Ingrediente (4 portii) 1 crap de 1 kg 1 morcov 1 radacina de patrunjel 1 ceapa mare 100 g telina 2 ardei grasi galbeni sau verzi 4 rosii mari 2 lingurite orez 1 plic bors 2 linguri ulei 1...

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Unul dintre bucatari, Stale Johansen, a declarat ca din fericire cele 13.500 de oua care erau in plus au putut fi returnate.Bbc.com prezinta felul in care se scriu in coreeana 1.500 si 15.000, pentru a se vedea diferenta. “A fost un zero in plus la…

- Ca sa slabesti repede în jur de 3 kilograme nu e chiar imposibil. Una dintre curele de slabire recomandate de nutritionisti pentru a avea succes într-un astfel de demers este dieta cu fulgi de ovaz si iaurt.

- Magazinele abunda de produse de import, iar retetele de care este plin Internet-ul au la baza, de asemenea, produse inca prea putin cunoscute romanilor. Principesa Margareta a explicat, in cartea „Carte regala de bucate“, caracteristicile principale ale acestor ingrediente, procedee sau instrumente…

- Google lanseaza o noua facilitate a serviciului Flights, care ar urma sa-si poata avertiza utilizatorii cu privire la intirzierile avioanelor. Folosind algoritmi de invatare mecanica si prin consultarea istoricului zborurilor, Google Flights va putea intui intirzierile avioanelor, chiar inaintea companiilor…

- Dieta cu seminte de in. „Arde” depozitele de grasime din corp Semințele de in fac parte din categoria ingredientelor care sunt indicate intr-o cura de slabire, deoarece conțin substanțe care stimuleaza arderea depozitelor de grasimi din corp. Pentru a beneficia la maximum de acest efect pozitiv…

- Oamenii apeleaza la fel de fel de trucuri pentru a-și activa metabolismul, insa acest lucru se dovedește adeseori fara succes.Citeste si: Perchezitii in patru judete la firme de paza, banuite de evaziune fiscala: Prejudiciu de aproape 4 milioane de lei Iata insa un preparat care ar…

- Ingrediente 1 aluat pizza 2 linguri unt topit ulei 4-5 caței de usturoi, zdrobiți 1 lingurița mix de condimente 250 g branza 40 g malai Mod de preparare – Pizza crocanta cu branza Preincalzești cuptorul la 220 °C. Intinzi aluatul pe o suprafața presarata cu malai, apoi il așezi intr-o tava…

- Ingrediente 2 mere 600 g ciocolata, bucațele 1 lingura ulei de cocos 200 g caramele, topite nuci sau alune marunțite, dupa gust bețe pentru acadele Mod de preparare – Acadele din mar cu glazura de ciocolata Tai merele felii mai groase și le…

- Dupa ce zvonuri recente au dezvaluit ca Apple pregateste mai multe modele iPhone inspirate de iPhone X, a ramas doar o chestiune de timp pana ce indiciile lasate de aparitia unor noi tehnologii si componente mai bine miniaturizate vor contura o imagine aproximativa asupra imbunatatirilor pregatite de…

- Un tanar fotograf din Alba Iulia a refotografiat si reinterpretat vizual cliseele de sticla realizate de Samoila Marza la 1 Decembrie 1918, folosind aceeasi tehnica fotografica veche si un aparat de epoca, iar in anul Centenar vrea sa fotografieze, prin aceeasi tehnica denumita ambrotipie, 100 de…

- Grupul bancar britanic HSBC a acceptat sa plateasca 101,5 milioane de dolari pentru a pune capat anchetei demarate de autoritatile SUA, ce vizeaza manipularea pietei valutare, a anuntat vineri Departamentul...

- Sanatatea orala nu este o gluma și trebuie tratata corespunzator. Astfel ca, pentru orice fel de problema sesizata la nivelul cavitații bucale trebuie sa te adresezi intotdeauna medicului specialist. Ca adjuvant pentru menținerea sanatații orale poți sa apelezi la remediile naturiste care…

- Punctele albe care apar pe fața sunt inestetice și vizibile, chiar și dupa machiaj. Exista, insa, trucuri prin care scapi de ele și care sunt la indemana oricui. Atenție, principala condiție este sa nu le apeși pentru ca exista riscul sa se infecteze.

- Ridurile fine, petele pigmentare sau leziunile cauzate de acnee, toate acestea pot fi tratate cu ajutorul peeling-ului chimic. Peelingul chimic este o metoda de intinerire faciala ce presupune exfolierea...

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- O tanara mama il acuza pe medicii de la Spitalul de Copii din Cluj de nepasare și lipsa de profesionalism pentru ca nu i-ar fi tratat corespunzator fetița care tușea necontenit. Copila a ajuns la secția de boli infecțioase, dupa ce a fost consultata de șapte pediatri. In noaptea de Craciun, Simona Rus,…

- Persoanele fizice și juridice cu datorii catre ANAF sau catre direcțiile de impozite și taxe de pe langa primarii au cateva modalitați generale prin care pot scapa de poprirea conturilor bancare, daca sunt somate sa plateasca rapid anumite sume de ...

- Panasonic anunța lansarea a doua noi camere video 4K (HC-VXF1 și HC-VX1) și unei camere video Full HD (HC-V800) care includ un nou obiectiv, special proiectat, și un nou senzor CMOS, mai mare, pentru a realiza videoclipuri de calitate mai buna. Fiecare dintre aceste camere poseda calitați optice…

- Schimbarile de temperatura care apar la schimbarea de anotimpuri pot aduce cu ele viroze si raceli. Sistemul imunitar puternic este cheia. Aceasta bautura este delicioasa si poate fi consumata oricând pe parcursul zilei. Îti creste temperatura corpului,…

- Pentru a intra in spiritul schimbarii si reinventarii, trebuie inainte de toate sa scapi de lucrurile nefolositoare, daunatoare sau care nu isi mai gasesc locul in viata pe care vrei sa o ai incepand cu noul an – iar ca sa pornim cu dreptul, te provocam sa faci o selectie in trusa de machiaj! Farduri…

- Ingrediente: Faina 60 g, miez de franzela (inmuiat in lapte si stors) 60 g, stafide 20 g, coaja de portocala zaharisita 100 g, oua 3, zahar 50 g, rom 100 ml, unt sau margarina 150 g, scortisoara pisata 1/4 lin­gurita, cuisoare pisate 2, lamaie…

- Iepure vanatoresc cu sos la ceaun Ingrediente 1,5 kg carne de iepure ( pulpe spate de preferat, daca nu iepurele intreg dar proportionat ), marinata ( 2 morcovi 1 radacina de patrunjel, 1 telin, 2 cepe, 4 linguri de untdelemn, 1 pahar cu vin, 1 pahar cu apa, boabe de piper si ienibahar, 2…

- Reteta cozonac cu nuca Ingrediente pentru doi cozonaci: 1 kg faina 250 g zahar 250g unt, un strop de ulei (o lingura, mai exact) 4 galbenusuri zahar vanilat-un plic coaja de la o lamaie sare esenta de rom 0,5 l lapte 35 g drojdie cruda Mod de preparare:Mai intai se pune drojdia…

- O descriere scurta a teatrului constantean, in cele ce urmeaza; acum: partea I primii zece ani, 1948 1958 . Folosind imagini si date din arhiva familiei; Valentina Sambra mama mea a insotit teatrul constantean timp de 36 de ani 1948 1984 . Cap. 1 Valentina Sambra: o scurta biografie Nascuta Herman Popa…

- Cand și cele mai simple placeri, cum ar fi servitul cafelei dimineața, a prajiturii preferate sau chiar a unei cești de ceai iți provoaca durere la nivelul danturii este recomandat sa nu mai aștepți nicio secunda și sa mergi la un consult stomatologic. Sensibilitaea dentara se poate…

- Știai ca exista o cale naturala, ușoara și eficienta prin care poți scapa de o criza de fiere in doar 15 minute? Un astfel de episod este unul dintre cele mai inspaimantatoare lucruri pe care le poți trai in aceasta viața.

- De azi pana luni ai trei zile in care poți manca pește. Te poți rasfața, fiindca, pana la Craciun nu mai e nicio dezlegare. Iata un meniu cu pește: icre, ciorba și la cuptor. Icre Ingrediente: 100 g icre de hering, 400 ml ulei, o felie de paine, 200 ml apa minerala, sucul de la ½ lamaie; decor:…

- Intracom Telecom, un furnizor global de solutii si sisteme de telecomunicatii, operand in Romania prin Intrarom, a anuntat joi semnarea unui contract cu KEMEA, Centrul pentru Studii de Securitate din Grecia, pentru a participa la proiectul EWISA (AVERTISMENT TIMPURIU PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE CONSTIENTIZARE…

- Iubitorii de cafea din intreaga lume au descoperit diverse condimente sau ingrediente delicioase, care merg de minune cu bautura lor de dimineața. Daca vrei o cafea mai aromata, incearca și tu aceste combinații deosebite. Ce mai pun oamenii in cafea, dincolo de zahar sau de lapte? Vei fi surprinsa cum…