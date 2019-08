Stiri pe aceeasi tema

- Prins cu indatoririle mele de gazda (mai am inca prieteni veniți de departe la Sangeru), am gasit in sfarșit ragaz sa citesc cele cateva sute de mesaje primite de ziua mea de la prieteni știuți și neștiuți, pe adresele mele de Facebook, in telefonul pe care nu nimeresc sa-l utilizez cu abilitate și…

- Om de radio și de televiziune, dar și proaspat tatic, Mihai Morar reușește sa faca fața celor doua joburi zilnice, intre ele sa participe activ la tot ce ține de ingrijirea micuței Roua, dar și sa fie la dispoziția gemenelor Mara și Cezara, la fel ca inainte de marirea familiei cu inca o fetița. Mihai…

- Virgil Ianțu s-a intors din vacanța cu un gust amar. Prezentatorul de televiziune este foarte dezamagit de ceea ce i-a fost dat sa vada in calatoria sa. Virgil Ianțu, in varsta de 48 de ani, a povestit pe conturile de socializare experiențele placute, dar și mai puțin placute pe care le-a trait in vacanța: „…

- Igor Dodon s-a laudat pe pagina sa de Facebook ca exporturile moldovenesti spre Rusia sunt in continua crestere, insa ar fi nevoie de noi intelegeri. In acest sens, seful statului a anuntat ca pleaca pe 21 iunie la Minsk, la deschiderea editiei a II-a a Jocurilor Olimpice Europene, unde se va intalnit…

- „Va felicit și va mulțumesc frumos tuturor celor care ați contribuit sau veți contribui la reușita acestei tabere, un proiect unic în România, care împlinește venerabila vârsta de 17 ani! Mulțumiri speciale domnului Mucaria pentru sprijinul extraordinar pe care l-a acordat…

- "Ludovic Orban recidiveaza: "Nu mi se pare normal ca toti angajatii din sectorul public sa beneficieze de vouchere de vacanta..." Asa este, Ludovic! Eu propun sa le dea doar celor care au votat cu PNL, ca ei voteaza si cu Johannis si doar ei merita in vacanta...", a scris Olguța Vasilescu…

- Peluza Catalin Hildan a postat un mesaj ironic imediat dupa ce Mircea Rednic și-a reziliat contractul cu Dinamo. Fanii lui Dinamo, care l-au susținut necondiționat pe Mircea Rednic, au avut un mesaj ironic pentru finanțatorul „cainilor". „«Mulțumim», Negoița! Mare caracter", au scris pe Facebook cei…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, dupa inchiderea secțiilor de votare, ca iși asuma responsabilitatea rezultatului de la urne, dar va face asta in ședința Comitetului Executivului Național.”Le mulțumesc romanilor care au votat cu PSD! Votul de azi nu bucura PSD. Trebuie facute…