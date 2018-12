Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia ne surprinde din nou! O companie japoneza a prezentat robotul programat sa iubeasca oamenii și sa le ofere „caldura sufleteasca”. Acesta se numește Lovot și este dotat cu 50 de senzori. Lovot simuleaza afecțiunea atunci cand utilizatorii se poarta frumos cu el și il imbrațișeaza Robotul numit…

- Bogdan de la „Insula Iubirii” a postat un mesaj pe contul de socializare, dupa ce Mirela a declarat ca nu mai este prietena cu Hannelore și asta pentru ca aceasta refuza sa iși asume anumite situații, iar acest luru s-a vazut in cadrul emisiunii. „Vezi ca o judeci, mai bine te uiti in ograda ta, ca…

- Evenimente similare au avut loc in luna iunie la Baile Herculane, in august in localitatea caraseana Petnic si la Podeni, in judetul Mehedinti. Localitatile fac parte din traseul urmat de Regele Mihai I al Romaniei in excursia de studii din vara anului 1938 (pe atunci Principe, Mare Voievod…

- Zeci de mii de participanti la concertul programat luni, 15 octombrie, la finalul Sarbatorilor Iasiului, au fost dezamagiti, dupa ce focul de artificii programat la finalul evenimentului a fost anulat in lipsa autorizatiei. Primarul Iasiului a avut un discurs dur, in care a invinovatit "lichelele" plantate…

- Japonezii au dezvoltat un robot umanoid capabil sa monteze placile din gips carton. Evident ca nu munceste cu o viteza unui om. In schimb, isi face treaba foarte constiincios. Robotul face mai intai masurarile de rigoare.

- O echipa de cercetatori din Japonia a reusit sa creeze din celule sanguine ovogoni, cunoscute si ca precursori primitivi ai ovulelor umane. Reusita ar putea ajuta la crearea in laborator a ovulelor si spermatozoizilor.