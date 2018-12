Stiri pe aceeasi tema

- Micuța Collman Lloyd, in varsta de 7 ani, din Carolina de Sud, caruia președintele SUA Donald Trump aproape i-a dezvaluit ca nu exista Moș Craciun, afirma ca este sigura ca personajul exista. Afirmația i-a facut-o chiar președintelui american la telefon, imediat dupa ce Donald Trump a intrebat-o daca…

- Presedintele american Donald Trump si sotia sa, Melania, s-au numarat si in acest an printre numerosii voluntari care in Ajun au raspuns apelurilor telefonice din partea mai multor copii nerabdatori, care s-au interesat despre "traseul" lui Mos Craciun - monitorizat si de aceasta data de catre NORAD,…

- Noua Zeelanda, Papua Noua Guinee, Japonia, China... Calatoria lui Mos Craciun a inceput luni sub supravegherea atenta a armatei americane, care continua si anul acesta traditia monitorizarii saniei pline cu daruri in seara de Ajun, potrivit AFP. La ora 11:01 GMT, Comandamentul Nord-American de Aparare…

- Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) a anuntat ca va monitoriza si in acest an calatoria pe care Mos Craciun o va face in jurul lumii in noaptea de Ajun, traditie de peste sase decenii, informeaza News.ro. “NORAD va continua traditia sa de 63 de ani de monitorizare a calatoriei…

- Comandamentul Nord-American de Aparare Aerospatiala (NORAD) a anuntat ca va monitoriza si in acest an calatoria pe care Mos Craciun o va face in jurul lumii in noaptea de Ajun, traditie de peste sase decenii care nu va fi afectata de faptul ca in SUA administratiile federale sunt blocate partial.

- Ministerul Afacerilor Interne a postat ieri pe Facebook un mesaj indreptat catre „colindatorii” ce vor sa colinde gazdele ce nu-s acasa sau au de gand sa incalce legea in acesta perioada. Ministerul le transmite acestora ca vor respecta tradiția și vor fi pregatiți sa ii colinde matinal și inopinat.…

- Simona Halep ocupa prima poziție in preferințele fanilor, potrivit sondajului realizat anual de WTA. Pentru al doilea an consecutiv, Simona Halep este favorita fanilor, fiind cea mai populara jucatoare din circuit. Tradiția sondajului anual WTA a inceput in 2009, iar primele doua editii au fost adjudecate…