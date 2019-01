Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop, sambata, 12 ianuarie 2019. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, sambata, 12 ianuarie 2019 - Berbec: Poate fi o zi deosebita prin atracția irezistibila catre buna ințelegere, chiar și cu cei care te-au suparat. Poate ca motivele tale vor fi practice, la…

- Femeile Capricorn sunt obsedate sa dețina controlul in pat, dar daca se lasa dominate, trebuie ca totul sa decurga ca la carte! O femeie nascuta sub semnul Capricornului este stapana pe sine și știe ce vrea de la viața. Ca sa ții pasul cu ea, trebuie sa știi cele mai ascunse dorințe ale ei și sa i le…

- Prognoza meteo 26 noiembrie - 2 decembrie. Ne așteapta vreme deosebit de rece in Bucuresti, in urmatoarele trei zile, spun meteorologii. ANM anunta ger napraznic și temperaturi de pana la -15 grade pe timpul nopții.

- Noapte de coșmar, pentru cei 12 moldoveni care se intorceau din Italia, iar autocarul cu care se deplasau s-a rasturnat intr-o rapa de pe un drum secundar dintre localitațile Haret si Modruzeni, județul Vrancea din Romania.

- Suporterii vor sa arate ce inseamna sa petreci o noapte friguroasa in aer liber, doar cu hainele de pe tine. Asa isi propun fanii alb-violeti sa atraga atenția asupra unei probleme care afecteaza societatea romaneasca, dar si cea timisoreana, cea a persoanelor care traiesc sub cerul liber. „Persoanele…

- S-a deschis primul hotel subacvatic din lume! Se afla in Maldive, in apele Oceanului Indian. Insa - pentru ca este o premiera mondiala - si preturile sunt pe masura. Dar si conditiile. In primul rand, pachetele sunt de 4 zile. Si fiecare zi de cazare costa 50 de mii de dolari.

- Rasturnare de situație in comuna doljeana Secu, unde a marți seara a fost confirmat primul focar de pesta porcina din Dolj. Deși ieri oamenii erau disperați ca autoritațile le vor sacrifica animalele și spuneau ca nu le permit accesul in ...

- Un cutremul puternic, de magnitudine 5.8 pe scara Richter, a avut loc azi-noapte, în Buzau, însa acesta a fost resimțit în mare parte a țarii.Totuși, multe persoane s-au plâns de faptul ca nu au primit avertizari din partea sistemyului RO-ALERT.Raed…