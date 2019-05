Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu patru mașini implicate, in Pitești. Evenimentul rutier s-a produs in urma cu puțin timp pe bulevardul Nicolae Balcescu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, patru mașini au fost implicate. In acest moment, se acționeaza pentru extragerea unei persoane blocata…

- Femeie gasita morta intr-o camera de hotel din Pitești. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, femeia a fost gasita decedata in camera de hotel unde se afla cazata. Vom reveni!

- In aceasta dimineața, polițiști de combatere a criminalitații organizate din cinci județe (Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți, Argeș), sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 25 de percheziții, pe raza județelor Olt și Argeș. Au fost vizate domiciliile unor persoane din 10 localitați (Slatina,…

- “Show-ul” pirotehnic pe care peluza “Latina” l-a sustinut la meciul cu Energeticianul, de acum doua etape, scor 2-0 pentru galben-albastrii, si-a aflat “nota de plata” din partea Comisiei de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal. Astfel, Petrolul a primit, in ultima sedinta a acestui for o sanctiune…

- Petre Apostol Sectia de box de la CSM Ploiesti a avut sase sportivi in cadrul Cupei Romaniei pentru juniori, competitie desfasurata la Pitesti. Delegatia condusa de antrenorii Titi Tudor si Adrian Pirlogea s-a intors cu o medalie de bronz de la competitia din Arges, fiind obtinuta de Alin Sandu, la…

- Autostrazi la care abia au demarat lucrarile sau drumuri expres pentru care contractele au fost semnate in decembrie au fost trecute luni de premierul Viorica Dancila la capitolul reusite. Premierul a precizat ca saptamana trecuta au inceput lucrarile la primii kilometri de autostrada din Moldova, iar…

- Petre Apostol Duminica, echipa de handbal feminin HC Activ CSO Plopeni a debutat in ultimul sfert al fazei preliminare din Divizia A, Seria C, primind vizita formatiei National Ramnicu Valcea. Meciul a avut loc in Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiesti, contand pentru etapa cu numarul 22. Elevele antrenorilor…

- Petre Apostol Sambata, la Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiesti s-a desfasurat etapa euroregionala 3 Muntenia de calificare in Campionatul National de Judo la juniori III (U16) si la copii I (U14), la care au participat 120 de sportivi de la 15 cluburi din judetele Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu…