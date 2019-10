Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan a ajuns de urgenta la spital. Fosta concurenta a show-ului Asia Express le-a povestit prietenilor virtuali ca aparent orice problema minora te poate costa viata, iar ea cunoaste cel mai bine acest lucru.

- Ana Morodan a ajuns de urgența la spital, iar ceea ce a aflat de la medici a șocat-o. Fosta concurenta la „Asia Express – Drumul Elefantului” a explicat cum o problema aparent minora s-a dovedit a fi ceva cat se poate de grav.

- A trecut aproape un an de cand s-a filmat sezonul 2 al emisiunii „Asia Express” și sunt deja luni bune de la difuzarea ultimului episod din aventura indiana. Abia acum s-a aflat insa cat de mult a avut de caștigat Ruby acceptand sa ia parte la acest show dur, transmis de Antena 1! Participarea la reality-show-ul…

- Ana Baniciu este una dintre cele mai indragite artiste de la noi, mai ales dupa ce a participat in cadrul show-ul ,,Asia Express'' de la Antena 1. Vedeta si-a schimbat look-ul complet in aceasta vara.

- Greu de gasit o explicatie la "epurarile politice" de care se plangeau sindicatele din minerit si energie, la doua saptamani dupa lansarea sintagmei respective pe piata nici macar Laurentiu Ciurel considerand ca nu a fost schimbat pe alte criterii de...

- Satul Carpineni, din raionul Hincesti a invins in razboiul purtat cu ministerul Sanatatii. Statul va relua finantarea spitalului din localitate, a anuntat Ana Nemerenco, dupa vizita pe care a facut-o la fata locului.

- Ana Morodan, supranumita Contesa Digitala, a dezvaluit ce suma de bani incaseaza lunar. Ana Morodan, pe care telespectatorii o cunosc și de la emisiunea Asia Express, de la Antena 1, a reușit sa-și faca o cariera din imaginea sa. Este o antreprenoare de succes. Și-a creat un blog de moda și a devenit…

- Primaria a adus mai multe modificari la cerintele pentru livrarea a 16 tramvaie noi in parcul CTP. Licitatia are termen de ofertare pe 19 august. Amintim ca in desfasurare exista si o alta procedura, a Ministerului Dezvoltarii, tot pentru achizitia a 16 tramvaie, unde a fost depusa o singura oferta,…