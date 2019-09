Stiri pe aceeasi tema

ASA CONS ROMANIA, parte a Grupului CONSOLIS, specializata in productia elementelor din beton armat și precomprimat, cauta Mașinist la mașini pentru terasamente / Operator Incarcator...

- Astazi se implinesc 82 de ani de la nasterea celui care a fost Constantin Novac, scriitor impatimit al marii si al Constantei, orasul unde s a nascut, a trait, a scris si, in cele din urma, a trecut in nefiinta.Absolvent al Liceului "Mircea cel Batran" 1955 si al Facultatii de Limba si Literatura Romana…

NOU! CENTRUL MEDICAL ENDOCARD din TURDA efectueaza consultații gratuite in specialitatea ENDOCRINOLOGIE prin CAS Cluj cu bilet de trimitere de la medicul de familie...

- Primaria Alexandria are secretar cu acte-n regula. Razvan Ceciu a caștigat concursul organizat de ANFP in Eveniment / on 01/08/2019 at 13:35 / Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a organizat, in perioada 19-30 iulie, concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante…

Constructorii romani au probleme cu gasirea de persoane care sa munceasca in acest domeniu, chiar daca Guvernul a stabilit un venit minim de 3.000 de lei brut pentru acest gen de angajați, plus alte...

Companie multinaționala din Campia Turzii angajeaza: INGINER CALITATE, TEHNICIAN MENTENANȚA. Compania produce componente auto din cauciuc si plastic.

Daca ești student la Jurnalism sau ești pasionat de jurnalism (te tenteaza o cariera in acest sens) și vrei sa caștigi niște bani pe timpul verii, in urma unei colaborari cu TurdaNews, nu rata șansa...

- Astazi, apreciatul si indragitul artist liric constantean Iulian Bratu schimba prefixul, un nou prilej pentru prieteni si cunoscuti sa i transmita cele mai frumoase ganduri.Cotidianul ZIUA de Constanta se alatura acestor urari, dorindu i in continuare o cariera stralucita.Absolvent al Facultatii de…